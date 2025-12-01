Arrancó el "verano meteorológico": explican qué es y por qué aún no se instalan las altas temperaturas

Qué es el verano meteorológico y por qué comienza antes que el astronómico.

Este lunes 1° de diciembre comenzó oficialmente el verano meteorológico en el hemisferio sur. Aunque culturalmente se suele identificar el inicio del verano con el 21 de diciembre, fecha del solsticio y del comienzo astronómico, los organismos especializados utilizan otro criterio.

Al respecto, el meteorólogo Sergio Jalfin explicó en diálogo con el programa "Moviendo el Avispero" que se emite por Elonce Radio & Stream FM 98.7, que esto responde a una convención global.

“Siempre se toma al trimestre completo. Entonces, es una convención mundial para la meteorología: a los fines de hacer cálculos meteorológicos y estadísticas se toma como inicio del verano no el astronómico, sino el meteorológico, el primero de diciembre para el hemisferio sur y el primero de junio para el hemisferio norte”, detalló a Elonce.

Los servicios meteorológicos del mundo adoptan este sistema porque permite comparar series históricas de manera ordenada. Con trimestres fijos, cada estación tiene exactamente tres meses: el verano va del 1° de diciembre al 1° de marzo; el otoño empieza el 1° de marzo; el invierno el 1° de junio; y la primavera, el 1° de septiembre.

Un criterio técnico que facilita el análisis climático

Jalfin remarcó que el método es uniforme globalmente. “Se trata de una convención a nivel mundial. Tanto en el hemisferio sur como en el norte se toma así el cambio de estación a los fines de poder realizar mejor las estadísticas climatológicas”, afirmó.

A diferencia del verano astronómico —que este año empezará el 21 de diciembre a las 15:03 GMT— el verano meteorológico no depende del movimiento celeste sino de la necesidad de ordenar datos climáticos. Por eso, su fecha de inicio es fija todos los años.

De todas formas, el comienzo formal de la temporada no garantiza que las condiciones típicas aparezcan inmediatamente. El comportamiento atmosférico puede variar año a año, y las temperaturas responden a múltiples factores regionales y globales.

Un inicio de temporada con ambiente cambiante y primaveral

Sobre las características del arranque de diciembre, Jalfin describió a Elonce un escenario lejos del calor intenso asociado al verano. “El verano meteorológico arranca un ambiente bastante cambiante, tal como estuvo siendo gran parte de la primavera, alternándose entre días cálidos y tormentosos y algunos días más frescos”, señaló.

Esta transición irregular tiene relación con la dinámica atmosférica registrada durante noviembre, cuando se sucedieron jornadas inestables, períodos templados y episodios breves de calor. La tendencia continuó en los primeros días del mes, y los pronósticos indican que se mantendrá.

Por qué el verano está retrasado: la influencia de los frentes fríos

Uno de los puntos centrales de la explicación del meteorólogo se vincula con la persistencia de sistemas fríos. Según detalló, la llegada de masas de aire provenientes de la Antártida está ocurriendo con frecuencia inusual para esta época del año.

En este sentido, Jalfin sostuvo: “Todavía habría una primera quincena de diciembre con varios frentes fríos ingresando al centro y norte de Argentina… es como que le va a costar todavía estabilizarse al verano”.

Y agregó que, pese a la presencia del fenómeno La Niña, se observa otra circulación dominante: “Tenemos otra circulación a nivel regional, que está dominando, generándose en la Antártida, provocando que los frentes fríos estén llegando con mayor frecuencia al centro del país. Esto es algo que no siempre ocurre”, afirmó.

Interrupción del calor y efectos en distintas regiones del país

La consecuencia directa de estos ingresos de aire frío es la interrupción de los períodos cálidos. Jalfin sintetizó que “no termina de instalarse el verano y sus temperaturas, porque estos frentes fríos que van llegando, lo hacen con mucha frecuencia cada tres, cuatro, cinco o seis días. Interrumpen los períodos de altas temperaturas y también generan precipitaciones”, resaltó.

Mientras en la región centro provoca demoras en la llegada del calor, en zonas del norte argentino este patrón puede resultar beneficioso. Las precipitaciones generadas por los frentes fríos aportan alivio en áreas donde el agua suele escasear y el calor extremo impacta con mayor fuerza.

Un diciembre que avanza sin calor pleno

El inicio del verano meteorológico trajo consigo un escenario atípico para esta época del año: temperaturas moderadas, inestabilidad y un ambiente más propio de la transición entre estaciones que del pleno verano. Según anticipó Jalfin a Elonce, esta tendencia podría extenderse durante varios días más.

Así, mientras los registros climáticos ubican el comienzo del verano el 1° de diciembre, la atmósfera sigue mostrando comportamientos propios de una primavera persistente. El calor pleno, por ahora, sigue en espera.