La ola de calor llega a su punto más extremo: para cuándo pronostican alivio

La ola de calor se registra desde el inicio de la semana en gran parte del país y este miércoles se esperan los valores más altos, con temperaturas por encima de los promedios habituales para la época. La persistencia de registros térmicos elevados se siente con fuerza en la franja central, donde pocos lugares se mantienen por debajo de los 30 grados y rige una alerta naranja por temperaturas extremas en el este de Entre Ríos.

Desde el lunes se comenzaron a registrar marcas superiores a los niveles medios y el miércoles se espera el punto más agobiante del episodio. En tanto, para el primer día de 2026, los pronósticos indican temperaturas que alcanzarían al menos los 34 grados en territorio entrerriano, manteniendo condiciones sofocantes.

Ola de calor - Elonce

Cuándo comenzaría el alivio

De acuerdo al meteorólogo Christian Garavaglia, la situación de calor intenso tiene los días contados. “Se espera que, a lo largo de los próximos días, una sucesión de frentes fríos recorra de sur a norte el país y las condiciones empiecen finalmente a homogeneizarse en mayor medida”, explicó el especialista.

En ese sentido, detalló que el cambio se dará “por un lado, con un descenso térmico que irá llegando tarde o temprano a los distintos rincones del país; y por el otro, con algunos periodos inestables y ventosos, pero que darán luego paso a condiciones más estables hacia el primer fin de semana de 2026”.

Garavaglia advirtió que “un frente frío que avanzaba por la Patagonia fue el primero de una tanda de frentes que irían afectando en los próximos días el centro y norte del país, trayendo un cambio en las condiciones de calor e inestabilidad imperantes”.

Calor a la espera del alivio - Elonce

Impacto gradual en el centro del país

El meteorólogo precisó que “en la tarde del 31 se sentirá el ingreso de este frente frío a buena parte de la región cuyana, La Pampa y el centro y sur de Buenos Aires, con ráfagas de 35 a 50 km/h del sur que empezaron a mostrar un freno a la temperatura”.

Asimismo, amplió que “el accionar de este frente llegaría aproximadamente hasta Córdoba y el sur del Litoral en su avance lento durante el 1° de enero, inestabilizando estas zonas en donde podrían darse tormentas aisladas”.

En Entre Ríos, se espera que las temperaturas comenzarán a descender a partir del sábado, cuando las mínimas no superarán los 18 grados y las máximas rondarán los 31 grados. Esta amplitud térmica permitirá que las jornadas dejarán de ser tan sofocantes como las registradas desde el lunes.

Para el domingo, el pronóstico indica una mínima cercana a los 19 grados y una máxima elevada, aunque con menor sensación térmica respecto a los días previos. Se estima que los valores más bajos de temperatura mínima se mantendrían al menos hasta el martes siguiente.

Nuevos frentes fríos en camino

Garavaglia señaló que “un segundo frente frío, que actuará como refuerzo, ingresará a la zona central del país hacia el final del día 1, volviendo a incrementar los vientos del sur con ráfagas en La Pampa y el sur bonaerense, y posteriormente durante el día 2 sobre Cuyo y la parte más central de la Argentina”.

Y anticipó que “un tercer y último frente de esta secuencia avanzaría entre el final del día 2 y el comienzo del día 3 por el este del país, reforzando una vez más el viento sur con ráfagas y algunos momentos breves de inestabilidad”.

El especialista concluyó que “toda esta secuencia derivaría finalmente en el ingreso de altas presiones hacia el próximo fin de semana en buena parte del centro y norte de Argentina, comenzando un período más estable de tiempo y con temperaturas más normales para la época”