La industria de la margarina tendrá nuevas condiciones tras una resolución del Senasa

El Gobierno nacional avanzó con una nueva desregulación en la industria alimentaria y eliminó una serie de requisitos históricos vinculados a la elaboración de margarina.

La medida fue oficializada mediante una resolución del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), publicada este martes en el Boletín Oficial.

Según explicó el organismo, las normas derogadas regían desde 1968 y estaban orientadas a evitar fraudes en la producción de margarina, aunque actualmente fueron consideradas obsoletas debido a los avances tecnológicos.

Qué cambios aplicó el Gobierno

La resolución elimina distintas exigencias incluidas en el Reglamento de Inspección de Productos, Subproductos y Derivados de Origen Animal aprobado hace casi seis décadas.

Entre los puntos modificados aparece la eliminación del apartado referido a las llamadas “sustancias testigo”, además de la derogación de restricciones vinculadas al uso de manteca de leche en la elaboración de margarina.

Industria de la margarina.

También se suprimieron algunas condiciones contempladas dentro del capítulo relacionado con el fraude en este tipo de productos alimenticios.

Desde Senasa sostuvieron que esas disposiciones “tenían como finalidad el control del fraude en su elaboración”, aunque remarcaron que en la práctica terminaban afectando la calidad final del producto.

Los argumentos del Senasa

El organismo explicó que actualmente existen métodos mucho más modernos de control y supervisión sanitaria que permiten garantizar la inocuidad alimentaria sin necesidad de mantener regulaciones antiguas.

En ese sentido, señalaron que la evolución tecnológica registrada en los procesos industriales volvió innecesarias varias de las condiciones que históricamente se exigían para fabricar margarina.

Además, la resolución sostiene que la actualización normativa busca acompañar el desarrollo de nuevos productos y facilitar procesos productivos más eficientes dentro de la industria alimentaria.

De acuerdo con el texto oficial, los cambios permitirán “un proceso de elaboración más simple” y favorecerán la obtención de “un producto con mayor aceptabilidad” por parte de los consumidores. La desregulación comenzará a regir oficialmente desde este miércoles, un día después de su publicación en el Boletín Oficial.