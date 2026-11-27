La Cruz Roja Argentina Filial Paraná realizó su muestra anual en Plaza Alberdi, también conocida como Plaza del Bombero, con actividades del voluntariado y la participación de docentes y estudiantes del Instituto Educativo. Durante la jornada, la institución presentó sus acciones humanitarias y las carreras de Enfermería e Instrumentación Quirúrgica, cuyas inscripciones para el ciclo lectivo 2027 ya se encuentran abiertas.

La coordinadora del voluntariado, Victoria Ruiz Díaz, explicó que la propuesta permitió mostrar las distintas áreas de trabajo de la filial. “Estamos haciendo nuestra muestra anual del voluntariado”, señaló.

Entre las actividades, el área de Juventud enseñó cómo preparar una mochila de emergencias, mientras que el sector de Salud realizó demostraciones de primeros auxilios para explicar cómo actuar ante situaciones como un desmayo o un atragantamiento.

Las actividades del voluntariado y las investigaciones humanitarias

La muestra también contó con la participación del Observatorio Humanitario de Cruz Roja Argentina, del que la filial Paraná forma parte desde hace varios años.

“Estamos en este momento participando en cinco investigaciones nacionales”, destacó Ruiz Díaz, quien manifestó su satisfacción por la posibilidad de compartir el trabajo que desarrolla el voluntariado.

La coordinadora invitó a quienes quieran incorporarse a la institución a acercarse a la sede o comunicarse a través de sus canales oficiales.

“También está abierta la invitación para quienes se quieran sumar”, expresó.

Inscripciones abiertas para las carreras de salud

El Instituto Educativo de la Cruz Roja participó de la jornada con docentes y estudiantes de Enfermería e Instrumentación Quirúrgica, quienes brindaron información sobre las propuestas de formación.

El secretario del Instituto Educativo, Mario Fuentes Godoy, confirmó que ya se encuentran abiertas las inscripciones para el ciclo lectivo 2027. “Estamos recibiendo inscripciones para el ciclo lectivo 2027 para todos quienes quieran acercarse y comenzar una carrera terciaria”, explicó.

Las dos carreras otorgan títulos con validez provincial y nacional. Además, Fuentes Godoy destacó que existen casos de egresados que lograron convalidar sus títulos en otros países y actualmente se encuentran trabajando.

“Siempre Enfermería tiene una buena convocatoria. Así también Instrumentación Quirúrgica”, señaló sobre el interés que generan ambas propuestas.

El secretario consideró que se trata de carreras prioritarias por su relación con el sistema de salud y destacó el lugar de la institución en la formación de futuros profesionales.

Formación con prácticas y simuladores

Fuentes Godoy también resaltó que el Instituto Educativo cuenta con simuladores que permiten a los estudiantes realizar prácticas desde el primer año, antes de avanzar hacia las experiencias en hospitales.

“Tenemos simuladores, entonces los chicos desde primer año pueden hacer sus prácticas en muñecos de simulación y luego ir a los hospitales”, explicó.

La formación práctica constituye una de las herramientas que ofrece la institución para acompañar el aprendizaje de los futuros profesionales de la salud.

Cómo sumarse a la Cruz Roja Paraná

Quienes estén interesados en las carreras o en participar del voluntariado pueden acercarse a la sede de la Cruz Roja Filial Paraná, ubicada en Andrés Pazos 301.

También pueden realizar consultas a través del correo electrónico paraná@cruzroja.org.ar.

Para incorporarse al voluntariado, la institución dispone de un formulario en su página oficial, donde se debe seleccionar la filial Paraná y completar los datos

solicitados.

“Invitamos a todos quienes quieran sumarse, ya sea a las carreras o al voluntariado, a ser parte de Cruz Roja”, expresó Fuentes Godoy.

La muestra anual permitió visibilizar el trabajo que la institución desarrolla durante todo el año, tanto en la formación de profesionales como en las acciones de asistencia y acompañamiento a la comunidad.