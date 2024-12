Iosper: quiénes son los interventores de la obra social y los argumentos de la decisión

Mediante decreto 3675, el gobernador, Rogelio Frigerio dispuso la intervención del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER) y designó al frente del mismo al abogado, Mariano Gallegos. En tanto, la médica Mariana Alegre será la subinterventora de la obra social provincial.

En el decreto, se dispuso el “cese inmediato” de las actuales autoridades, a excepción del gerente general del organismo.

En una conferencia de prensa, encabezada este miércoles por el gobernador, Rogelio Frigerio, quien estuvo acompañado por el ministro de Gobierno, Manuel Troncoso, el mandatario provincial explicó el alcance de la intervención del Iosper, brindó los argumentos de la decisión y presentó a los interventores de la obra social provincial, Mariano Gallegos y Mariana Alegre.

La conferencia de prensa del Gobernador. (Elonce)

Sobre Mariano Gallegos

Según se dio a conocer, Mariano Gallegos es abogado especialista en derecho penal y en derecho de las asociaciones sindicales.

Fue representante legal de la Obra Social del Ministerio de Economía de la República Argentina.

Fue vicepresidente de la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (ObSBA) entre 2009 y 2014.

Fue funcionario del Ministerio de Desarrollo Social entre 2015 y 2019.

Fue auditor legal de la Dirección General Impositiva (DGI) entre 1994 y 1997 y de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) entre 1997 y 2000.

El interventor del Iosper, Mariano Gallegos. (Elonce)

Sobre Mariana Alegre

Por otra parte, se pudo conocer que Mariana Alegre, es médica egresada de la Universidad Nacional de Rosario, con especialidad en pediatría y en terapia intensiva pediátrica, neonatología y cuidados críticos. Tiene posgrado en administración y gestión hospitalaria.

Fue Presidenta del Comité de Bioética del Hospital Materno infantil San Roque, Paraná, Entre Ríos, periodo 2018-2021.

Fue presidenta del Comité Central de Bioética e Investigación del Ministerio de Salud de la Provincia de Entre Ríos. Período 2021-2023.

Hasta la fecha fue directora General de Recursos Humanos Hospitalarios y Centros de Salud del Ministerio de Salud de Entre Ríos.

La subinterventora del Iosper, Mariana Alegre. (Elonce)

Los argumentos de la intervención

El texto del decreto al que accedió Elonce, fundamenta la intervención al indicar que durante un análisis de la situación del IOSPER, se desprenden la existencia de graves irregularidades en su funcionamiento”, supo este medio y además, se menciona que se detectaron “contrataciones realizadas a pesar de la oposición fundada por la Comisión”.

Asimismo, el decreto sostiene que se advirtieron “un sinnúmero de erogaciones, que no han sido puestas en conocimiento de la Comisión y que, consecuentemente, no han sido debidamente dictaminadas. Advierten que no ha sido remitido el universo de contrataciones efectuadas mediante solicitud de cotización, compra directa y contratación de personal, realizados a través de contratos de obras y de servicio”, indica el texto.

En los considerandos del decreto al que accedió Elonce, también se da a conocer que “respecto de los convenios prestacionales, solamente se ponen en conocimiento de la Comisión, los convenios marco, pero no las modificaciones elaboradas en actas suscriptas por las autoridades; lo cual implica un claro incumplimiento a lo dispuesto por ley, en la cual se prevé la intervención de la Comisión Fiscalizadora de forma previa a la suscripción de todos los convenios y contrataciones realizadas por la obra social”, expone el texto.

El ministro de Gobierno, Manuel Troncoso, junto a los interventores del Iosper. (Elonce)

Información y control

Según manifestaron los miembros de la comisión, solamente, “poder efectuar parcialmente su actividad de control, en atención a la reticencia de las autoridades del Instituto, de brindar información que le es requerida, cuando no, la lisa y llana obstaculización del acceso a la misma”, remarca el decreto y sostiene que, para tal fin, las autoridades han “emitido una serie de circulares, a través de las cuales, se le ordena al personal, restringir el acceso a la información, a cualquier persona ajena a la institución, entre las cuales se comprende a la Comisión Fiscalizadora”, advierte el decreto.

La intervención del Iosper, es argumentada por “el entorpecimiento del control que ejerce la Comisión, como consecuencia del envío, fuera de término, de manera sistemática del informe financiero mensual y de los estados económicos de lo Obra Social; que deben ser remitidos cada tres meses”, advierte el decreto.

Al respecto, se ejemplificó que “el 15 de octubre del corriente, se recibió el informe financiero correspondiente al 31 de agosto de 2024, mientras que en lo que respecta al envío de los estados económicos, las autoridades tampoco han cumplimentado con dicho plazo, habiéndose remitido el 19 de agosto los estados al 30 de junio de 2024”, se relató.

Déficit

Por otra parte, el decreto admite que, del último informe financiero, se desprende que “la Obra Social posee un déficit que asciende a la suma de diecinueve mil ciento ocho millones ciento sesenta y ocho mil novecientos cincuenta y nueve pesos ($19.108.168.959,00). Dicho valor, representaría aproximadamente, un 141% del ingreso promedio mensual, indicando la Comisión, que de continuar por esta vía, se estima que dicho montó irá in crescendo, pudiendo ubicarse, en aproximadamente, dos mil millones mensuales ($2.000.000.000)”, sostiene el decreto.

La sede del Iosper en Paraná. (Archivo)

Por otra parte, el texto del decreto de intervención del Iosper, clarifica que los miembros de la Comisión Fiscalizadora, expresaron “si bien, las autoridades del Iosper, públicamente indican no tener prestaciones devengadas y no abonadas, se reciben diarios reclamos por retrasos en la entrega de prótesis de más de tres meses”, puntualizan.

Demoras y juicios

Además, los miembros de la Comisión Fiscalizadora afirman que “las prestaciones por discapacidad, registran más de cuatro meses de demora para su reintegro, a los que ahora se suman los retrasos de los reintegros por pago de anestesistas. Explican, además, que son diarias las manifestaciones de los afiliados en la vereda del Instituto, haciéndose énfasis sobre el hecho de que hace poco más de dos meses se han cerrado el ingreso de los afiliados a la Casa Central del Instituto”, resaltan.

Al respecto, se sostiene que “el monto de gastos pagados por procesos judiciales ha crecido significativamente durante el transcurso del corriente año y acumula un monto de $867.706.190, para el mes de septiembre, sin tener en cuenta en esa estimación, las causas que aún se mantienen pendientes de resolución. Señalan al respecto desde la Comisión en su informe, que este incremento, se debe fundamentalmente, a la demora significativa que se produce en el cumplimiento de las prestaciones requeridas por los afiliados”, sostiene el decreto.

Cuentas

En cuanto a la Rendición de Cuentas Anual Ejercicio 2020, “por Dictamen Fiscal del 02/10/2024, se solicitó al Tribunal, se ordenen medidas para iniciar el respectivo Juicio de Cuentas, ante las comisiones renditivas y que la Fiscal de Cuentas informó también, una serie de expedientes donde se investigan responsabilidades encuadradas en los arts. 48 y 49 de Ley Provincial N° 5.796”, admite el decreto.

La sede central del Iosper en Paraná.

En tal sentido, se indican “un total de nueve actuaciones donde se investigan distintas irregularidades detectadas en el ámbito del Instituto, dentro de las cuales se destaca el Expte. N° 454- 2018 AUDITORIA IOSPER 2016 ANALISIS PAGO MEDITAR, donde se investigan las presuntas responsabilidades del Presidente, miembros del Directorio y demás funcionarios del IOSPER, atento a los pagos efectuados a empresas que habrían generado un presunto perjuicio fiscal de $ 31.128.776.72, con más los intereses desde que cada pago se efectivizó en los años 2016. 2017 y 2018, y hasta la fecha del efectivo resarcimiento del perjuicio al Estado”, da a conocer el texto de la intervención.

“Irregularidades graves”

Según el decreto, “la información relevada, evidencia un incumplimiento sistemático de las autoridades del IOSPER de distintas disposiciones contenidas en la ley de creación del Instituto (Decreto-Ley N° 5326/73, ratificado por Ley Provincial N° 5480 y modificatorias), el incumplimiento de los deberes renditivos ante el TCER, eventuales perjuicios fiscales, como así también, distintas irregularidades graves en el orden administrativo, técnico y contable”, remarca el Gobernador en el texto.

Finamente, se argumente que “ante el estado de situación descripto, resulta imprescindible disponer la intervención del IOSPER a los efectos de abordar de manera urgente la grave situación por la que atraviesa el Instituto, para normalizar su funcionamiento y garantizar la adecuada atención de la salud de los afiliados de la obra social provincial”, concluye el texto.