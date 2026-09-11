Habló uno de los acusados de matar al ex Puma Federico Martín Aramburú y apuntó contra la Policía

El juicio por el asesinato de Federico Martín Aramburú continuó este viernes en París con la declaración de Romain Bouvier, uno de los dos principales acusados por el crimen del exjugador de Los Pumas. El hombre cuestionó el procedimiento policial realizado en su vivienda y aseguró que hubo una "puesta en escena total" en relación con las armas encontradas.

De acuerdo con lo que informó La Nación, la declaración se produjo durante el quinto día de audiencias por el asesinato ocurrido el 19 de marzo de 2022. Bouvier, de 34 años, fue interrogado sobre el arsenal secuestrado en su domicilio después del ataque contra el argentino.

"No estaban cargadas cuando salí de casa para ir a cenar con Loïk Le Priol", afirmó. Luego apuntó directamente contra los investigadores: "La única posibilidad de que estuvieran cargadas es que los policías hubieran agarrado mis armas, probado los cartuchos para ver si encajaban y las hubieran cargado".

Las armas encontradas y la prueba balística

Entre los elementos incautados en la casa de Bouvier había revólveres Smith & Wesson, Colts y Brownings, un rifle Winchester y otros rifles antiguos, además de más de 1.000 cartuchos. El acusado sostuvo que las armas formaban parte de su colección.

Uno de los elementos relevantes para la investigación es que dos proyectiles encontrados en el cuerpo de Aramburú coincidían con municiones secuestradas en la vivienda de Bouvier. En paralelo, en una propiedad de la familia Le Priol fueron encontrados rifles, una escopeta de corredera y dos revólveres.

La audiencia de este viernes también estuvo centrada en la declaración de un perito en balística. El debate busca reconstruir las circunstancias en las que Aramburú, de 42 años, fue atacado a balazos después de una pelea ocurrida horas antes en un bar de París.

Cómo fue el crimen de Federico Martín Aramburú

Como informó Elonce al comenzar el juicio, Aramburú estaba acompañado por Shaun Hegarty, amigo, socio comercial y excompañero suyo en Biarritz Olympique. Después de una discusión y una pelea en el bar Le Mabillon, ambos se retiraron caminando rumbo al hotel al considerar que el incidente había terminado.

Sin embargo, fueron perseguidos. Según la reconstrucción presentada durante el proceso, Bouvier descendió de un vehículo y abrió fuego contra Aramburú. Luego intervino Le Priol, quien persiguió al argentino y continuó disparándole mientras intentaba escapar. El ex Puma murió en el lugar.

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Durante el inicio del juicio, Le Priol reconoció su responsabilidad en el desenlace fatal. "Soy el autor de la muerte", admitió, aunque rechazó haber tenido intención de asesinarlo y sostuvo: "Disparé para defenderme". La hipótesis es rechazada por los investigadores, quienes consideran que existió intención homicida.

Los acusados y el veredicto

Le Priol es exmilitar y está vinculado a organizaciones francesas de ultraderecha. También registra antecedentes por hechos violentos y, tras el asesinato, huyó de Francia hasta que fue detenido cuatro días después en la frontera entre Hungría y Ucrania.

Bouvier también estuvo vinculado a la ultraderecha francesa y fue condenado en junio de 2022 a cinco años de prisión, tres de ellos en suspenso, por su participación en un caso de torturas. Tras el crimen de Aramburú permaneció oculto varios días y fue arrestado el 23 de marzo de 2022.

Los dos principales acusados se exponen a penas de prisión perpetua. El proceso continuará durante las próximas jornadas con nuevas declaraciones y pruebas para determinar las responsabilidades en el crimen que conmocionó al rugby argentino. El veredicto está previsto para el 25 de septiembre.