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Sociedad La menor ya está en su hogar

Habló la mamá de Esmeralda tras el hallazgo y denunció que "un extraño se la llevó"

Tania, la mamá de la niña de 2 años que era buscada intensamente en la localidad cordobesa de Cosquín, brindó detalles tras el reencuentro con su hija. La familia sostiene la firme hipótesis de que fue sustraída por un desconocido.

20 de Marzo de 2026
La hipótesis de la familia: "Creo que me la llevaron".
La hipótesis de la familia: "Creo que me la llevaron". Foto: (RPT).

Tania, la mamá de la niña de 2 años que era buscada intensamente en la localidad cordobesa de Cosquín, brindó detalles tras el reencuentro con su hija. La familia sostiene la firme hipótesis de que fue sustraída por un desconocido.

Habló la mamá de Esmeralda tras hallarla: "un extraño se la llevó". Tania se encuentra actualmente en su domicilio junto a su hija, luego de que la pequeña fuera dada de alta tras ser hallada en la provincia de Córdoba.

Con profunda emoción, la mujer agradeció a todas las personas que colaboraron en el operativo de búsqueda y a quienes brindaron apoyo a través de las pantallas.

“Está bien, sanita y salva; estoy muy feliz”, expresó la madre, quien describió el momento del reencuentro como una situación de llanto y abrazos constantes.

La hipótesis de la familia: "Creo que me la llevaron"

 

A pesar del alivio por la aparición de la menor, la familia mantiene una sospecha directa sobre lo ocurrido durante las horas de desaparición. Tania manifestó su convicción de que la niña no se alejó por sus propios medios: “Sinceramente, con la verdad de mi parte, creo que a mi hija me la llevaron, un extraño”.

La mujer enfatizó que son "personas de bien" y que no tienen conflictos previos ni ajustes de cuentas con terceros que pudieran motivar un hecho de esta naturaleza.

En la misma línea, el abuelo de la nena también intervino públicamente para mostrar cómo cree que se habrían llevado a la menor de las inmediaciones de su entorno.

Estado de salud y detalles del hallazgo en Cosquín

 

Respecto a la condición física de la niña de 2 años, su madre detalló que lo único que presentaba al momento de ser localizada era un pequeño golpe en la frente.

 

Debido a su corta edad, la pequeña aún no puede relatar con claridad lo sucedido durante el tiempo que estuvo desaparecida. "Es una nena que te dice cositas, pero no se le entiende, es una bebé", explicó Tania ante los medios.

 

La noticia, que conmocionó a la localidad de Cosquín y a toda la provincia, continúa bajo investigación para esclarecer las circunstancias exactas en las que la niña se separó de su familia.

Temas:

Esmeralda Córdoba nena niña desaparecida
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