"Hay que respetarlos y darles su espacio", aseguró un guardafauna sobre los carpinchos en la costa de Paraná

Elonce dialogó con el Guardafauna Bruno García, sobre la preservación de los carpinchos, en el marco de la aparición de ejemplares en la costa de Paraná en las últimas horas.

“En la costa del Paraná hay carpinchos y justo se dio que aparecieron en la costanera. Es muy común que crucen porque se trasladan en los camalotales. Hace a la tranquilidad del animal que se vayan acercando a la gente”.

Carpinchos fueron filmados en la costa de Paraná

Sobre el accionar humano en relación a la aparición de los carpinchos, García explicó: “Siempre pedimos que a la fauna en general y al carpincho en particular no se los moleste. Es muy común y está de moda que los chicos se enloquezcan. No pasa nada al apreciarlos, sacarles una foto pero hay que darles acceso a que hagan lo que quieran, es su lugar, hay que respetarlo y darles su espacio”, aseguró.

En este sentido, se refirió a la tenencia ilegal de los carpinchos. “Hay mucha gente que en Paraná todavía lo tiene privado de su libertad, de forma doméstica.

Sobre esto se reciben muchas denuncias”, aseguró.

“Llega un momento que la gente no lo puede tener en su casa, por el tamaño y también los largan”, agregó como problemática.

En cuanto al ejemplar que apareció en la costa de Paraná, García hipotetizó: “Pudo haber sido un carpincho que estaba en un domicilio en esa zona y se liberó. No hay indicios de que haya sido salvaje, no se sabe”. En esta línea, afirmó: “No hay que sorprenderse si aparecen, al igual que el yacaré, porque es su zona”.

Recomendaciones

García insistió en que no se debe molestar a los carpinchos y tomar conciencia sobre la tenencia ilegal de animales silvestres. "Hoy ingresó un carpincho que debe tener tres meses. A la hora de reinsertarlo es muy complicado, ellos viven en manada. La gente piensa que es ‘ir y largarlos’ nuevamente a su hábitat y no es así porque son muy territoriales, de hecho otros ejemplares lo atacan y lo matan muchas veces", explicó el guardafauna.

Sobre esta práctica ilegal, García valoró que “el daño que se causa es irreversible” y que el carpincho “es una de las especies más difíciles de reintroducir”.

Un jacinto azul y la intención de devolverlo a su país de origen

En otro tramo de la entrevista, García mostró ante las cámaras un jacinto azul, un loro guacamayo, que se subió a su hombro y luego se posó en una silla. “Se puede ver que está totalmente domesticado, salió de un secuestro de la provincia y ahora estamos evitando el estrés del animal. Si se aísla, el animal automáticamente se deprime”, explicó.

Por eso enfatizó que una posible reintroducción a su hábitat “lleva todo un proceso” pero reconoció que el loro “no tiene vuelta a la reintroducción”.

Acerca de la situación del animal, García precisó: “Estoy peleando para que se lo lleve a su lugar de origen, Brasil, al Parque de las Aves, para que termine el resto de sus años en el lugar que corresponde, desde donde salió, con los pares y los de su especie”.

“Es una especie que está protegida en Brasil”, afirmó y aseguró que cada una tiene su problema de reintroducción, ya que no todos pueden lograrlo. También señaló que una mona está en la misma situación que el jacinto azul.

“Siempre se trata de devolver los animales a su lugar”, dijo y ejemplificó: “Recién vengo de hacer la liberación de dos zorros; estamos en proceso de liberar un yaguareté que después de nueve meses está en condiciones de hacerlo, para que se salve y se pueda reintroducir”.

Contactos

García sugirió contactarse con el 911 en caso de denunciar una situación de tenencia ilegal, en pos de crear la red directa con la Brigada de Abigeato que trabaja

con Recursos Naturales.

“La Brigada de Abigeato y los Bomberos Voluntarios están haciendo un trabajo extraordinario, lo destaco porque son los únicos en la provincia que están haciendo trabajos de rescate”, marcó.

En este sentido, señaló que si se observa un animal silvestre en la ciudad hay que dar aviso a las autoridades para rescatarlo si se constata que está en cautiverio, no así si se hallan en zonas costeras o áreas verdes. Estos casos se pueden denunciar a la Brigada de Abigeato de Paraná.