Por la crecida del río Paraná, una familia de carpinchos apareció en un club ribereño

Los carpinchos llegaron con los camalotes y fueron vistos en un predio costero de la ciudad de Rosario.
Una familia de carpinchos fue vista dentro del predio del Club de Regatas Rosario, como consecuencia de la crecida del río Paraná y la llegada masiva de camalotes a la costa. La presencia de los animales se registró en los sectores de Caleta e Islote, áreas lindantes al curso de agua.
Desde la institución difundieron un comunicado dirigido a socios y visitantes para advertir que se trata de fauna silvestre y que no debe ser manipulada ni interferida.
Hace dos semanas, en el Club Bancario de Rosario también se registró el hallazgo de un carpincho.
Recomendaciones y protocolo
Desde Regatas remarcaron que los carpinchos son animales salvajes y que el contacto humano puede representar un riesgo tanto para ellos como para las personas. En ese marco, solicitaron mantener una distancia mínima de diez metros, especialmente si hay crías, y evitar cualquier intento de acercamiento.
El comunicado también indica no ofrecerles comida ni agua, no perseguirlos ni intentar fotografiarlos de cerca, evitar ruidos fuertes y movimientos bruscos, y no bloquear sus posibles vías de escape hacia el agua o la vegetación ribereña.
En caso de que algún ejemplar se muestre nervioso o corra, se recomienda retroceder lentamente. Si se detecta un animal herido o enredado, se pidió no intervenir y dar aviso inmediato a la Comisión Directiva del club, que deberá contactar al 911 para activar el protocolo correspondiente.
Un fenómeno ligado al río Paraná
La aparición de carpinchos en zonas urbanas o recreativas de Rosario no es un hecho aislado. Especialistas señalan que estos desplazamientos suelen intensificarse durante períodos de crecida del Paraná, cuando los animales buscan áreas más altas para resguardarse y los camalotes facilitan su llegada a sectores cercanos a la ciudad.
En este contexto, desde el Club de Regatas Rosario apelaron a la responsabilidad individual y colectiva para garantizar una convivencia respetuosa con la fauna del río y evitar situaciones de estrés o peligro para los animales.
La institución subrayó que el cuidado de la naturaleza forma parte de su identidad y recordó que la presencia de fauna silvestre es una consecuencia directa de la dinámica del ecosistema del Paraná, que atraviesa gran parte del sur santafesino y condiciona la vida cotidiana en la costa rosarina.
Carpinchos fuera de su hábitat
Si bien el carpincho vive en una amplia variedad de ambientes, el Sistema de Información de Biodiversidad de Parques Nacionales detalla su hábitat preferencial es siempre en zonas cercanas al agua.
Los carpinchos viven en manadas que varían entre los 6 y los 30 individuos, aunque los grupos pueden llegar a los 60 ejemplares en caso de que haya poco alimento. Además, se mueven en áreas que varían entre las 10 y las 200 hectáreas en las que tienen sectores determinados para descansar, pastorear y bañarse.
Actualmente no hay criaderos de carpinchos en Argentina, por lo que los ejemplares que pueden conseguirse como mascotas son víctimas del tráfico y de su apropiación indebida de la naturaleza, sobre todo derivada de la caza furtiva de ejemplares adultos.
El carpincho es un emblema en la región del Delta, una de las áreas protegidas de Santa Fe, que comparte con Entre Ríos. (La Capital)