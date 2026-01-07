El Parque Gazzano recuperó a 19 gansos: así fue el trabajo de protección y reinserción

Los visitantes del Parque Gazzano volvieron a encontrarse en los últimos días con una postal tan esperada como emotiva: el regreso de los 19 gansos que habían nacido en el parque y que, por cuestiones de seguridad, habían sido retirados temporalmente del lago artificial.

Bernardo Arosteguy, coordinador del Parque Gazzano. Foto: Elonce.

La historia comenzó meses atrás, cuando los pichones recién nacidos quedaron expuestos a distintos peligros naturales. La sobrepoblación de tortugas en la laguna, sumada a la presencia de aves carroñeras y perros sueltos, hacía prácticamente imposible su supervivencia. Ante ese escenario, se tomó la decisión de rescatarlos y criarlos hasta que alcanzaran el tamaño y plumaje adecuados para volver al agua.

Un trabajo de rescate y protección

En diálogo con el móvil de Elonce, el coordinador del parque, Bernardo Arosteguy, explicó que los gansos fueron retirados cuando aún eran muy pequeños. “El pichón tiene un plumín muy fino y al contacto con el agua la tortuga ve carne, no distingue. Son carnívoras y no sobreviven”, detalló.

Durante ese período, los animales fueron cuidados por Daniel Villalba, un empleado municipal y ambientalista que se ofreció voluntariamente para albergarlos. Allí permanecieron más de dos meses, recibiendo alimentación y protección hasta completar su desarrollo. “Esperamos que emplumen bien todo su cuerpo para poder reinsertarlos”, explicó Arosteguy.

La reinserción al lago del parque

La vuelta no fue improvisada. Hace aproximadamente un mes se realizó una primera experiencia con cuatro gansos y cuatro patos, que permitió evaluar el comportamiento y los riesgos. Con resultados positivos, finalmente se concretó la reinserción del grupo completo de 19 gansos, que hoy ya recorren el lago y los espacios verdes del parque con total libertad.

“Es una alegría enorme verlos caminar juntos, volver al agua y que la gente los disfrute. Es un trabajo que involucró al personal del parque y al municipio”, señaló el coordinador.

Concientización y cuidado del espacio público

Desde la coordinación del parque también hicieron hincapié en la importancia del uso responsable del espacio, especialmente en relación con los perros sueltos. “Pedimos que los traigan con correa y, si son grandes, con bozal. Acá conviven muchas especies: patos, garzas, biguás y ahora estos gansos”, remarcó Arosteguy.

Además del cuidado de la fauna, el Parque Gazzano es hoy uno de los espacios más concurridos de Paraná, con actividades deportivas gratuitas, circuitos para caminar y sectores recreativos que reciben vecinos durante todo el día.

El regreso de los 19 gansos no solo suma una imagen entrañable al parque, sino que también refuerza la importancia de la protección de la fauna urbana y el compromiso comunitario. “Es una linda noticia para todos. Los chicos vienen, los alimentan con maíz y los disfrutan. Eso también genera conciencia”, concluyó Arosteguy.