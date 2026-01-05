 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Una historia que emociona: video de los 19 gansos del Parque Gazzano que regresan a casa

5 de Enero de 2026
Los gansos en el Parque Gazzano.
Los gansos en el Parque Gazzano. Foto: Captura de video.

Los 19 gansos nacidos en el Parque Gazzano de Paraná regresaron al lago que los vio nacer, tras meses de cuidados y protección por parte del coordinador del parque.

En una historia que refleja el amor por la naturaleza, los 19 gansos que nacieron en el Parque Gazzano, en el corazón de Paraná, han regresado finalmente a su hogar: el lago artificial del parque. La historia comenzó hace unos meses, cuando los pequeños gansitos no podían quedarse en el agua por el peligro que representaban las tortugas del lugar. Ante esta situación, el coordinador del parque, con un gesto de enorme compromiso, decidió cuidarlos y protegerlos hasta que fueran lo suficientemente fuertes para valerse por sí mismos.

 

Durante ese tiempo, el coordinador alimentó, protegió y acompañó a los gansos, que crecieron bajo su cuidado hasta convertirse en los majestuosos animales que son hoy. Este gesto, cargado de dedicación y amor por la fauna local, ha sido ampliamente reconocido por la comunidad, quienes ahora tienen la oportunidad de disfrutar de la imagen de los gansos caminando juntos, como una verdadera familia.

 

Un regreso lleno de ternura y esperanza

 

Ahora, ya grandes y fuertes, los gansos han vuelto al Parque Gazzano, y lo hacen unidos, como siempre, paseando por el lago y recorriendo el lugar con libertad. Este momento ha tocado profundamente el corazón de quienes visitan el parque, pues es una representación de la importancia del cuidado y el respeto por los animales.

 

 

Para quienes se acerquen al parque, la escena de estos 19 gansos dando vueltas por el lago es una postal de ternura y de la conexión entre seres humanos y animales. Un mensaje claro: cuando se cuida la naturaleza, ella responde con vida y belleza. Los visitantes del parque podrán seguir disfrutando de la compañía de esta familia emplumada, que no solo embellece el paisaje, sino que también recuerda que un pequeño gesto de amor puede cambiar el destino de un ser vivo.

 

Temas:

gansos Parque Gazzano
