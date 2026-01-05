Desarticularon una carrera clandestina de caballos en un predio de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Una intervención policial y municipal permitió frenar un evento sin habilitación en la zona este de la ciudad. Desde el municipio explicaron a Elonce que no hubo maltrato animal, pero sí infracción por falta de autorización, y el caso quedó en manos del Juzgado de Faltas.
Una carrera de caballos no habilitada fue desarticulada en la tarde del domingo en la zona este de la ciudad, luego de una intervención conjunta entre la Policía de Entre Ríos y la Municipalidad de Paraná. El procedimiento se llevó a cabo tras una denuncia que alertó sobre la realización del evento en un predio ubicado al final de calle Churruarín.
Según se informó, personal policial de comisaria séptima tomó conocimiento de la situación y dio aviso al área municipal de Fiscalización, Control Urbano y Actividades Comerciales, ante la consulta sobre si la actividad contaba con autorización municipal correspondiente. Al constatar que no existía ningún permiso habilitante, se dispuso la intervención inmediata para frenar el evento.
Al arribar al lugar, los inspectores municipales y los efectivos policiales constataron la presencia de alrededor de 200 personas y varios equinos que habían sido utilizados para las competencias. De acuerdo a lo indicado por el secretario municipal de Fiscalización, Control Urbano y Actividades Comerciales, Héctor Bergara, "no se detectaron animales en mal estado ni situaciones de maltrato", por lo que no se avanzó en ese sentido.
Desde el área de Control Urbano explicaron que "las carreras de caballos no están prohibidas en sí mismas, siempre y cuando se realicen en espacios habilitados y con la infraestructura adecuada". Sin embargo, remarcaron que en este caso se trató de "un evento completamente irregular, sin condiciones de seguridad ni autorización oficial".
Durante el procedimiento se identificó al responsable de la organización, a quien se le labró un acta de infracción por la realización de un evento no autorizado.
Las actuaciones fueron elevadas al Juzgado de Faltas, que será el encargado de determinar la sanción correspondiente. "La multa prevista contempla un monto mínimo equivalente a 100 unidades fijas, cuyo valor se actualiza según el precio del combustible", explicó Bergara al especificar que "una unidad fija equivale a 200.000 pesos".
Las autoridades señalaron que, al advertir la presencia policial, los asistentes comenzaron a retirarse del lugar y los equinos fueron cargados en trailers y vehículos particulares. No se registraron incidentes ni enfrentamientos durante la intervención.
Desde el municipio destacaron la importancia del trabajo coordinado con la fuerza policial para evitar que este tipo de situaciones escalen en tensión o deriven en hechos de mayor gravedad. Asimismo, indicaron que no se trata de una práctica habitual, aunque insistieron en la necesidad de denunciar este tipo de eventos para garantizar la seguridad de las personas y el cumplimiento de las normativas vigentes.