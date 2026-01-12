Vecinos de Nordelta denunciaron este lunes el inicio de un operativo durante la madrugada para desalojar a los carpinchos que habitan en la zona. El procedimiento fue llevado adelante por personal de Flora y Fauna de la provincia de Buenos Aires, junto a otras autoridades, y generó fuerte preocupación entre residentes y organizaciones defensoras de los animales.

Desde el domingo por la noche, integrantes de la agrupación Carpinchos Nordelta Somos Su Voz y vecinos se concentraron en el barrio Silvestre, en el ingreso sur de Nordelta, con el objetivo de impedir el traslado de los animales. Según relataron, desde hace varios días se instalaron redes y jaulas para facilitar el operativo.

“Quieren desalojar a los carpinchos que habitan Nordelta. En lugar de protegerlos, lo que hicieron esta semana fue colocar jaulas trampas para atraparlos y trasladarlos, arrancarlos de su hogar así nomás”, manifestaron desde la agrupación a través de un comunicado.

Pese a una cautelar, avanzó un operativo para desalojar carpinchos en Nordelta

En ese marco, informaron que la Justicia autorizó el procedimiento mediante un fallo de primera instancia, a pesar de que existe una medida cautelar vigente y una apelación presentada para frenar el desalojo. La decisión judicial habilitó el avance de las acciones en distintos barrios del complejo urbano, informó Cadena 3.

De acuerdo a lo que trascendió, las autoridades ya ingresaron a varias zonas para concretar el traslado de carpinchos machos, mientras que las hembras preñadas y las crías quedarían en el lugar. Esta situación encendió aún más las alertas de los vecinos y activistas, que advirtieron sobre el impacto que la separación podría tener en los grupos familiares de la especie.