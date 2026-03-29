Gremios universitarios docentes y no docentes comienzan semana de paro y medidas de fuerza

El esquema escalonado de paros y medidas de fuerza comienza este lunes en todo el país

A partir de este lunes, los gremios docentes y no docentes del sistema universitario nacional inician un esquema de medidas de fuerza en reclamo de recomposición salarial y un aumento en el presupuesto destinado a la educación superior. Aunque cada organización sindical sigue su propia estrategia, todos coinciden en la necesidad de intensificar el plan de lucha ante la falta de respuestas del Gobierno nacional. Las próximas semanas se perfilan como clave, con paros y movilizaciones en todo el país.

Uno de los puntos culminantes del conflicto será el paro convocado para el 31 de marzo, al que se sumarán distintos sectores del sistema universitario. La Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) fue la primera en anunciar un plan de lucha más amplio, que incluye una semana completa de paro del 30 de marzo al 3 de abril, y otra más del 27 de abril al 1 de mayo. Además, la Conadu está evaluando la posibilidad de realizar una movilización nacional el 23 de abril, en función de cómo avance el debate legislativo sobre el financiamiento universitario.

Ctera se suma al paro y Fatun organiza paros progresivos

Por su parte, la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) confirmó su adhesión al paro del 31 de marzo y amplió las protestas, convocando una nueva jornada de paro para el 1 de abril, buscando aumentar la presión sobre las autoridades gubernamentales. Este paro se enmarca dentro de un contexto de creciente malestar entre los trabajadores del sector educativo, que exigen una recomposición salarial acorde con el aumento del costo de vida y las necesidades del sistema educativo.

Mientras tanto, el sector no docente, organizado bajo la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun), resolvió un cronograma de paros progresivos. El esquema incluye una jornada de paro semanal en las siguientes fechas: 31 de marzo, 8, 17 y 23 de abril, y también se realizarán actividades de visibilización como clases públicas convocadas por la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA).

El CIN y otros actores exigen cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) también se sumó a las demandas, declarando la emergencia salarial y presupuestaria del sistema universitario y científico nacional. En un comunicado, el CIN expresó su preocupación por la falta de avances y exigió el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, una normativa aprobada por el Congreso de la Nación, que tiene como objetivo garantizar un financiamiento adecuado para las universidades públicas. Asimismo, reiteraron la necesidad urgente de convocar a una nueva paritaria nacional para tratar los temas salariales y de presupuesto.

. Declaramos la emergencia salarial y presupuestaria del sistema universitario y científico nacional.

. Exigimos el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso de la Nación.

. Reclamamos la urgente convocatoria a paritaria nacional

Universidades con medidas propias: Rosario y La Plata

A nivel local, varias universidades ya confirmaron acciones específicas. En la Universidad Nacional de Rosario (UNR), los docentes lanzaron un paro de una semana que se extenderá del 30 de marzo al 3 de abril, en línea con los reclamos nacionales.

En tanto, la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) resolvió profundizar el conflicto con una medida aún más extensa: un paro docente del 30 de marzo al 4 de abril, sin asistencia a los lugares de trabajo, lo que impactará de lleno en el desarrollo de clases.