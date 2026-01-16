Este sábado en Hasenkamp “explota el carnaval”

Los Carnavales de Hasenkamp se llevarán a cabo este sábado 17 de enero, comenzando a las 22:30 en el corsódromo municipal. La primera comparsa en presentarse será Marumbá, que este año tiene como temática “Época dorada”, un viaje a través del tiempo y los recuerdos, reviviendo momentos históricos que brillan en cada paso, en cada traje y en cada sonrisa.

A continuación, la comparsa Malibú se presentará con la temática “Ensueño”, donde el personaje “Trula” invita a recorrer todos los carnavales a través de su sueño mágico, donde visita diferentes carnavales y con el sonido del gallo, se despierta en el Carnaval de Hasenkamp.

Después de las presentaciones de ambas comparsas, Banda XXI brindará un espectacular show en vivo, y para cerrar la noche, el DJ Cana se encargará de mantener la música y la diversión hasta el amanecer.

La edición 2026 del Carnaval de Hasenkamp se extenderá a lo largo de los sábados 24 y 31 de enero, así como el 7 y 14 de febrero, donde Marumbá y Malibú prometen hacer vibrar a los espectadores en los mejores carnavales de la Costa del Paraná. Las entradas y ubicaciones se pueden adquirir online en www.simplepass.com.ar o el sábado en puerta a partir de las 18:00 horas.

Precios de las entradas

Para este sábado 17 de enero las entradas tendrá un costo de $18.000 para mayores y $9.000 menores.

Ubicaciones

Silla

1° Fila: $10.000; 2° Fila: $7.000 y 3° Fila: $4.000

Palcos

Para la mesa con 5 ubicaciones y servicio de mozo el costo es de $70.000 y la tribuna con butacas vale $7.000.