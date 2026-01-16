Este sábado en Hasenkamp “explota el carnaval”

 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
16 de Enero de 2026
El carnaval de Hasenkamp tendrá su segunda noche con la presentación de Marumbá y Malibú. Tras las presentaciones de ambas comparsas, estará Banda XXI.

Los Carnavales de Hasenkamp se llevarán a cabo este sábado 17 de enero, comenzando a las 22:30 en el corsódromo municipal. La primera comparsa en presentarse será Marumbá, que este año tiene como temática “Época dorada”, un viaje a través del tiempo y los recuerdos, reviviendo momentos históricos que brillan en cada paso, en cada traje y en cada sonrisa.

 

A continuación, la comparsa Malibú se presentará con la temática “Ensueño”, donde el personaje “Trula” invita a recorrer todos los carnavales a través de su sueño mágico, donde visita diferentes carnavales y con el sonido del gallo, se despierta en el Carnaval de Hasenkamp.

 

Después de las presentaciones de ambas comparsas, Banda XXI brindará un espectacular show en vivo, y para cerrar la noche, el DJ Cana se encargará de mantener la música y la diversión hasta el amanecer.

La edición 2026 del Carnaval de Hasenkamp se extenderá a lo largo de los sábados 24 y 31 de enero, así como el 7 y 14 de febrero, donde Marumbá y Malibú prometen hacer vibrar a los espectadores en los mejores carnavales de la Costa del Paraná. Las entradas y ubicaciones se pueden adquirir online en www.simplepass.com.ar o el sábado en puerta a partir de las 18:00 horas.

 

Precios de las entradas

Para este sábado 17 de enero las entradas tendrá un costo de $18.000 para mayores y $9.000 menores.

 

Ubicaciones

Silla

1° Fila: $10.000; 2° Fila: $7.000 y 3° Fila: $4.000

Palcos

Para la mesa con 5 ubicaciones y servicio de mozo el costo es de $70.000 y la tribuna con butacas vale $7.000.

 

Temas:

Carnaval Hasenkamp Carnaval precios Marumbá Malibú
