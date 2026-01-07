Carnavales de Hasenkamp: apuestan a noches extendidas, sectores diferenciados y mucha espuma

REDACCIÓN ELONCE
La edición 2026 de los Carnavales de Hasenkamp incorporó un formato renovado con fiestas que se extienden hasta la madrugada, sectores diferenciados y una fuerte convocatoria regional. El objetivo es atraer a públicos diversos y consolidar el evento como uno de los más convocantes del verano.
Los Carnavales de Hasenkamp comienzan este sábado 10 de enero y se extenderán durante las próximas seis noches de sábado hasta el 14 de febrero. Y la jornada inaugural contará con una cobertura especial de Elonce desde el corsódromo emplazado en la costa del Paraná.
Entre las novedades para la temporada 2026 se presentó la propuesta por la que se amplió la experiencia nocturna y sumó espacios pensados para distintos perfiles de público. A diferencia de ediciones anteriores, donde las fiestas se concentraban solo en la primera y última noche, este año la organización decidió extender la celebración durante todas las jornadas del evento.
Al respecto, el intendente Hernán Kisser explicó a Elonce que la iniciativa surgió a partir de pedidos realizados en temporadas anteriores, especialmente por parte del público joven. De este modo, cada noche del carnaval comenzará alrededor de las 22 y se extenderá hasta las 6 de la mañana, combinando el desfile de comparsas con bandas en vivo y la actuación de DJs, una vez finalizado el paso por el corsódromo.
Uno de los ejes centrales del nuevo formato fue la sectorización del predio. Se dispuso un “sector fiesta”, caracterizado por mayor interacción, baile, espuma y música intensa, destinado a quienes buscan vivir el carnaval de manera más activa. En paralelo, se mantuvieron sectores más tranquilos, pensados para el público que prefiere disfrutar del desfile de las comparsas con mayor comodidad y sin sobresaltos. Esta división permitió que cada asistente pueda elegir cómo vivir la experiencia carnavalera.
En cuanto al acceso, Kisser comunicó que se implementó un sistema de carnets con valores considerados accesibles por la organización. El abono general tiene un costo de 35.000 pesos para mayores y 17.500 para menores, y permite el ingreso a todas las noches del evento durante la temporada. Esta modalidad favoreció que muchas personas optaran por asistir de manera habitual, incluso todos los sábados.
"El carnaval también mantiene su perfil regional y abierto. Participan pasistas y vecinos no solo de la localidad anfitriona, sino también de Paraná y otras ciudades cercanas como Colonia Avellaneda, San Benito, María Grande y Cerrito", ponderó el mandatario municipal. Cada comparsa cuenta, en promedio, con entre 200 y 230 integrantes, y la organización destacó que cualquier persona interesada en sumarse puede hacerlo, siempre que haya disponibilidad de trajes.
La edición 2026 contará con seis noches: 10, 17, 24 y 31 de enero, y 7 y 14 de febrero. En la noche inaugural, el orden de salida será Malibú y luego Marumbá, según el sorteo realizado previamente. Las puertas del corsódromo abrirán a las 20.30, mientras que la primera comparsa iniciará su desfile a las 22.30.
Otro punto destacado fue la mejora en los servicios. Se reforzó la oferta gastronómica, se incrementó la cantidad de sanitarios y se implementó un sistema de compra digital que permite adquirir bebidas y comidas desde el celular, reduciendo filas y tiempos de espera. Los precios, según se indicó, se mantendrán en valores similares a los de comercios locales.
Con estas incorporaciones, el carnaval busca consolidarse como una de las principales propuestas del verano en la costa del Paraná, combinando tradición, innovación y una experiencia pensada para públicos de todas las edades.