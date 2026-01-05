Estaban de vacaciones en Pinamar y los desvalijaron: les robaron U$S 5.000 y $4 millones

Una familia de Rosario que eligió pasar sus vacaciones en Pinamar sufrió un escruche en la vivienda que alquilaban en la zona norte de la ciudad balnearia. Los delincuentes se llevaron unos cinco mil dólares, cuatro millones de pesos, artículos electrónicos y objetos personales.

El robo ocurrió en la noche del sábado, cuando los ladrones aprovecharon la ausencia de la familia para barretear una puerta balcón del domicilio de Del Sauce y Nautilus.

Cuando los turistas regresaron a la casa, cerca de la medianoche, descubrieron la puerta forzada y el faltante.

Además del dinero en efectivo, los delincuentes se alzaron con una consola de juegos Nintendo Switch, dos PlayStation, una computadora portátil, dos parlantes y una barra de sonido, y también robaron un bolso y dos mochilas. El valor total de lo sustraído rondaría los 20 millones de pesos.