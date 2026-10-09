El Gobierno habilitó por decreto el envío de hasta 405 militares del Ejército a Brasil

El Gobierno nacional autorizó la salida del país de personal y medios del Ejército para participar del Ejercicio Combinado Arandú 2026 en Brasil. La actividad se desarrollará del 10 al 17 de octubre en Rosario do Sul y contempla la movilización de hasta 405 efectivos argentinos.

La medida fue formalizada mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 1157/2026, publicado este viernes 9 de octubre en el Boletín Oficial. La autorización comprende la participación argentina en esta ejercitación conjunta con fuerzas brasileñas.

El entrenamiento tendrá lugar en el campo de instrucción Barão de São Borja. Según los fundamentos oficiales, busca fortalecer la coordinación operativa y desarrollar procedimientos comunes para el trabajo integrado de unidades de ambos países.

Por qué el Ejecutivo recurrió a un DNU

Arandú 2026 integra el programa de ejercicios combinados previsto entre el 1 de septiembre de 2026 y el 31 de agosto de 2027. Ese programa contempla tanto el ingreso de tropas extranjeras a la Argentina como la salida de fuerzas nacionales al exterior.

El Ejecutivo señaló que envió al Congreso el proyecto de ley para autorizar esas actividades, pero que todavía no fue tratado en la Cámara de Diputados. Ante la proximidad del comienzo del ejercicio, resolvió habilitar específicamente la participación del Ejército en Brasil.

La Constitución Nacional asigna al Congreso la facultad de permitir la entrada de tropas extranjeras y la salida de fuerzas nacionales. El Gobierno justificó el recurso al DNU en la falta de una definición legislativa y sostuvo que no participar limitaría el entrenamiento conjunto y el intercambio de conocimientos.

Cuántos efectivos y vehículos podrán trasladarse

El anexo de la norma prevé el despliegue de hasta 405 militares argentinos, 99 vehículos y aeronaves. Por parte de Brasil, se estima la participación de hasta 1.100 efectivos y unos 200 vehículos, con una disponibilidad de medios sujeta a las posibilidades del país anfitrión.

La delegación argentina cruzará por tierra principalmente a través del paso internacional Paso de los Libres-Uruguaiana. El cruce Santo Tomé-São Borja está contemplado como alternativa o complemento para los desplazamientos.

Entre los medios previstos figuran diez Tanques Argentinos Medianos, ocho vehículos de combate Stryker 8x8, transportadores, ómnibus y unidades de apoyo. También se contempla el traslado de botes de asalto, equipos de comunicaciones, visores nocturnos, paracaídas y un vehículo aéreo no tripulado.

Qué actividades se realizarán y cuánto costarán

El ejercicio incluirá prácticas terrestres y aéreas, desplazamientos de tropas y uso de munición de guerra. El adiestramiento abarcará fuerzas aerotransportadas, unidades aeromóviles, operaciones especiales, tropas blindadas y aviación, con el objetivo declarado de intercambiar conocimientos y revisar procedimientos.

El componente aéreo argentino podrá contar con hasta cinco helicópteros Bell UH-1H/II, un Bell 407 y aviones Casa C-212 Aviocar, Caravan C-208 y Cessna Citation. El país anfitrión aportará unidades de infantería, caballería, artillería, ingenieros, comunicaciones, aviación y logística, además de los paracaídas para los lanzamientos de tropas de ambos países.

El costo estimado para la Argentina es de $247.928.911. Los gastos serán cubiertos con partidas del Ministerio de Defensa correspondientes al Estado Mayor General del Ejército.