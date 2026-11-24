Un hombre que denunció el robo de su auto y recibió el rechazo de su aseguradora obtuvo un fallo favorable: la compañía deberá indemnizarlo con $30.144.280, más intereses. El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N.º 3 de Dolores consideró que la empresa incumplió el contrato.

El caso involucró a un BMW X6 xDrive 35i Sportive, modelo 2010, que fue sustraído en Avellaneda y recuperado horas después con daños. La aseguradora cuestionó aspectos del relato y sostuvo que existían inconsistencias en la información presentada.

Sin embargo, el juzgado concluyó que la compañía no acreditó una causa válida para rechazar el siniestro. Tampoco demostró la supuesta reticencia que había atribuido al cliente.

Cómo ocurrió el robo y por qué comenzó el reclamo

Según consta en el expediente, el asalto ocurrió el 22 de septiembre de 2020, cerca de las 21. El primo del propietario conducía el vehículo cuando fue interceptado por cuatro delincuentes armados.

El auto apareció horas más tarde en la calle Gonçalves Dias al 900, en la Ciudad de Buenos Aires. Presentaba daños por un choque ocurrido durante el robo, y la intervención policial quedó documentada en la causa.

El dueño denunció el siniestro ante la aseguradora el 24 de septiembre y aportó información durante la investigación. El 22 de octubre, la empresa le comunicó que rechazaba la cobertura.

Las pruebas que valoró la Justicia

Durante el juicio, dos testigos respaldaron datos sobre el domicilio y la actividad comercial del asegurado. Confirmaron que vivía en Pinamar, tenía un comercio en Sarandí y viajaba ocasionalmente a Avellaneda.

También se realizó un peritaje informático sobre los correos intercambiados con la compañía. El estudio verificó la recepción de mensajes enviados por el cliente, aunque no pudo establecer si el último había sido leído.

El juez consideró acreditados el robo y el hallazgo del auto mediante la documentación policial. Además, sostuvo que un supuesto incumplimiento formal no permitía liberar a la aseguradora de sus obligaciones sin demostrar un perjuicio sustancial.

Qué conceptos integran la indemnización

La sentencia reconoció $28.983.500 por daño material, calculados a partir de un presupuesto de reparación de septiembre de 2020 cuyo valor fue actualizado. La pericia mecánica había identificado daños en la caja automática, neumáticos, piezas interiores y sectores de la carrocería.

A ese importe se sumaron $1.160.780 por daño punitivo. El juzgado entendió que La Caja había mostrado desinterés en resolver el conflicto y menosprecio por los derechos del consumidor; en cambio, rechazó los reclamos por daño moral y privación de uso por falta de pruebas suficientes.

La condena total asciende a $30.144.280, más intereses y costas a cargo de la aseguradora. El pago deberá efectuarse dentro de los diez días posteriores a que el fallo quede firme y consentido.