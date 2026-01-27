Con una marcha pedirán justicia por la muerte de un joven en un accidente de tránsito

La madre de Matteo Rothar, joven oriundo de Gualeguay, convocó a una nueva marcha para pedir justicia por la muerte de su hijo. La movilización se realizará el miércoles 4 de febrero, a partir de las 20.30, en la Plaza San Martín de esa ciudad.

Matteo falleció el jueves 4 de diciembre de 2025, luego de permanecer más de un mes internado en la ciudad de Paraná a raíz de un siniestro vial. El joven sufrió un accidente cuando circulaba en su motocicleta y colisionó contra un utilitario, hecho por el cual debió ser derivado a la capital provincial. Tras un prolongado período de internación, finalmente perdió la vida.

Al hacer la convocatoria, su madre Silvia expresó un sentido mensaje invitando a acompañar el reclamo: "Hola, soy Silvia, la mamá de Matteo Rothar. Te invito el 4/02/2026 a una nueva marcha para pedir justicia. Nos encontramos en la Plaza San Martín a las 20.30. Nunca me imaginé tener que escribir algo así, pero me toca vivir esto. Solo te pido, vos que sos mamá, tía, abuela o padre (a todos nos puede pasar) que me acompañes".

La familia insiste en el pedido de justicia por Matteo y convoca a vecinos y vecinas a participar de la movilización para mantener vigente el reclamo y acompañar el dolor de sus seres queridos. (UNO)