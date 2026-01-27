Con una marcha pedirán justicia por la muerte de un joven en un accidente de tránsito

 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad Gualeguay

27 de Enero de 2026
Matteo Rothar falleció a principios de diciembre tras un siniestro vial en Gualeguay. Su familia convocó a una nueva marcha para pedir justicia.

La madre de Matteo Rothar, joven oriundo de Gualeguay, convocó a una nueva marcha para pedir justicia por la muerte de su hijo. La movilización se realizará el miércoles 4 de febrero, a partir de las 20.30, en la Plaza San Martín de esa ciudad.

 

Matteo falleció el jueves 4 de diciembre de 2025, luego de permanecer más de un mes internado en la ciudad de Paraná a raíz de un siniestro vial. El joven sufrió un accidente cuando circulaba en su motocicleta y colisionó contra un utilitario, hecho por el cual debió ser derivado a la capital provincial. Tras un prolongado período de internación, finalmente perdió la vida.

Al hacer la convocatoria, su madre Silvia expresó un sentido mensaje invitando a acompañar el reclamo: "Hola, soy Silvia, la mamá de Matteo Rothar. Te invito el 4/02/2026 a una nueva marcha para pedir justicia. Nos encontramos en la Plaza San Martín a las 20.30. Nunca me imaginé tener que escribir algo así, pero me toca vivir esto. Solo te pido, vos que sos mamá, tía, abuela o padre (a todos nos puede pasar) que me acompañes".

 

La familia insiste en el pedido de justicia por Matteo y convoca a vecinos y vecinas a participar de la movilización para mantener vigente el reclamo y acompañar el dolor de sus seres queridos. (UNO)

 

Temas:

Matteo Rothar pedido de justicia Accidente Gualeguay
