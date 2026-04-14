Comienza un nuevo juicio por la muerte de Maradona tras la anulación del anterior

A más de cinco años del fallecimiento, este martes comenzará un nuevo proceso judicial por la muerte de Maradona, en el que se volverán a analizar pruebas y testimonios para determinar eventuales responsabilidades penales del equipo médico que lo asistía.

El debate se desarrollará en los tribunales de San Isidro desde las 10, con un tribunal distinto al que intervino en el proceso anterior. La causa retoma su curso luego de la anulación del primer juicio, tras el escándalo vinculado a un documental protagonizado por una de las magistradas.

En esta nueva instancia, siete profesionales de la salud estarán nuevamente en el banquillo, acusados de homicidio simple con dolo eventual.

Qué se investiga en el nuevo proceso

El eje central del juicio será determinar si hubo negligencia o irregularidades en la atención que recibió Maradona durante su internación domiciliaria en un country de Tigre.

La fiscalía sostiene que el exfutbolista habría sido dejado en una situación de desamparo sanitario, mientras que las defensas argumentan que el cuadro clínico era complejo y que no existió delito.

El proceso se desarrollará con dos audiencias semanales y comenzará con la exposición de cuestiones preliminares, antes de dar lugar a la etapa testimonial.

Comienza el juicio por Maradona.

Testimonios y desarrollo del juicio

En el inicio de las declaraciones, se prevé la participación de familiares directos, entre ellos Dalma y Gianinna Maradona, Jana Maradona y Verónica Ojeda.

Luego será el turno de los peritos que intervinieron en la autopsia y en las juntas médicas, cuyos informes serán claves para reconstruir el estado de salud del exfutbolista.

Más adelante, declararán los integrantes del equipo médico, entre ellos el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov.

Un proceso que vuelve a empezar

Todo lo actuado en el juicio anterior quedó sin efecto, por lo que el tribunal deberá evaluar nuevamente cada prueba presentada por las partes.

Se estima que el proceso se extenderá durante varios meses, debido a la cantidad de testigos y documentación incorporada a la causa.