 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad

Caso Maradona: realizan nueva audiencia preliminar al juicio contra la enfermera

Se analizan audios del célebre futbolista; la psiquiatra Agustina Cosachov, el neurólogo Leopoldo Luque y Maximiliano Trimarchi, hermano de la contadora del estudio de Matías Morla.

2 de Marzo de 2026
Juicio por Maradona
Juicio por Maradona

Se analizan audios del célebre futbolista; la psiquiatra Agustina Cosachov, el neurólogo Leopoldo Luque y Maximiliano Trimarchi, hermano de la contadora del estudio de Matías Morla.

Una nueva audiencia preliminar al juicio por jurados populares contra la enfermera Dahiana Gisela Madrid, una de las acusadas por la muerte de Diego Maradona, se realizará este lunes en los Tribunales de San Isidro.

 

Fuentes del caso informaron a Noticias Argentinas que la jornada se concreta en calle Ituzaingó 340, donde se analizan audios del célebre futbolista; la psiquiatra Agustina Cosachov, el neurólogo Leopoldo Luque y Maximiliano Trimarchi, hermano de la contadora del estudio de Matías Morla.

 

También se evalúan imágenes de la habitación de la casa ubicada en el country San Andrés, en la que fue encontrado fallecido Maradona el 25 de noviembre de 2020.

 

Madrid es la única imputada que irá a un debate por jurados populares en el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 (TOC) de ese departamento judicial.

 

 

La profesional era una de las enfermeras junto a Ricardo Omar Almirón que atendía al ex entrenador de la Selección argentina en Tigre.

 

El 17 de marzo de 2026 iniciará el segundo juicio oral y público por el presunto homicidio simple con dolo eventual de "Pelusa" y se determinarán las supuestas culpabilidades de Luque, Cosachov, Almirón; el psicólogo Carlos Díaz; el coordinador de enfermeros, Mariano Perroni; la jefa de Swiss Medical a cargo de la internación domiciliaria en Benavídez, Nancy Edith Forlini; y el médico clínico Pedro Di Spagna.

 

El primer proceso se anuló tras la filmación del documental "Justicia divina", protagonizado por la ex magistrada Julieta Makintach.

Temas:

Maradona
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso