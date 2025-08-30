 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Una intervención insólita

Bomberos rescataron un gato atrapado en un motor en Concepción del Uruguay

Bomberos rescataron un gato atrapado en un motor de un automóvil este sábado en calle Calderón al 700, en Concepción del Uruguay.

30 de Agosto de 2025
El Gato rescatado por los bomberos.
El Gato rescatado por los bomberos. Foto: 03442.

Bomberos rescataron un gato atrapado en un motor de automóvil durante la mañana de este sábado, en un hecho que sorprendió a los vecinos de calle Calderón al 700. La intervención demandó minutos de trabajo cuidadoso por parte del personal de Bomberos Voluntarios, que logró liberar al animal sin causarle daños ni generar mayores complicaciones en el vehículo.

 

La dotación que acudió al lugar estuvo integrada por los bomberos Cámara y Rodríguez Ramiro, quienes se encontraron con una situación particular: un felino escondido en la zona del motor de un auto estacionado, aparentemente en busca de calor o refugio. Los uniformados actuaron con paciencia y pericia hasta concretar el rescate.

 

El procedimiento finalizó con éxito y el gato fue retirado del lugar sano y salvo, lo que provocó un gran alivio en quienes presenciaron el inusual operativo. Vecinos y transeúntes destacaron la rápida y solidaria respuesta de los bomberos, que no dudaron en acudir pese a tratarse de una emergencia poco común. (Con información de 03442)

 

Temas:

gato rescate bomberos
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso