Bomberos rescataron un gato atrapado en un motor en Concepción del Uruguay

Bomberos rescataron un gato atrapado en un motor de automóvil durante la mañana de este sábado, en un hecho que sorprendió a los vecinos de calle Calderón al 700. La intervención demandó minutos de trabajo cuidadoso por parte del personal de Bomberos Voluntarios, que logró liberar al animal sin causarle daños ni generar mayores complicaciones en el vehículo.

La dotación que acudió al lugar estuvo integrada por los bomberos Cámara y Rodríguez Ramiro, quienes se encontraron con una situación particular: un felino escondido en la zona del motor de un auto estacionado, aparentemente en busca de calor o refugio. Los uniformados actuaron con paciencia y pericia hasta concretar el rescate.

El procedimiento finalizó con éxito y el gato fue retirado del lugar sano y salvo, lo que provocó un gran alivio en quienes presenciaron el inusual operativo. Vecinos y transeúntes destacaron la rápida y solidaria respuesta de los bomberos, que no dudaron en acudir pese a tratarse de una emergencia poco común. (Con información de 03442)