Aprobaron un crédito de US$280 millones para obras viales en Entre Ríos

El Gobierno nacional oficializó un préstamo de hasta US$280 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destinado a financiar obras de infraestructura vial en Entre Ríos. La operación fue aprobada mediante el Decreto 1104/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial.

Los fondos estarán destinados al Programa de Infraestructura Vial Sostenible para el Desarrollo Productivo de Entre Ríos, cuyo objetivo general es contribuir al desarrollo de las cadenas productivas agropecuarias de la provincia. El proyecto también busca mejorar la accesibilidad y las condiciones de circulación de la red vial provincial.

El financiamiento entrerriano forma parte de una serie de operaciones aprobadas por el Gobierno con organismos internacionales. En total, los tres préstamos inmediatos informados alcanzan hasta US$530 millones, incluyendo además fondos para obras de agua potable en Chubut y para la reforma de la administración tributaria nacional, publicó Clarín.

Qué obras contempla el programa en Entre Ríos

El plan financiado por el BID prevé obras de ingeniería e infraestructura vial, además de inspecciones, medidas y compensaciones socioambientales y acciones destinadas a fortalecer la capacidad institucional de la provincia para gestionar su red de caminos.

Entre las intervenciones previstas se encuentran la rehabilitación y reconstrucción de las rutas provinciales Nº 1 y Nº 2, la construcción de la Circunvalación de Nogoyá, un puente sobre el arroyo Sauce y la readecuación del canal Mihura en Gualeguay.

En el caso de las rutas 1 y 2, las obras comprenden sectores de los departamentos La Paz, Feliciano y Federación, e incluyen un desvío para el tránsito pesado en San José de Feliciano.

La Nación será garante del préstamo

El esquema establece que el Estado nacional actuará como garante ante el BID de las obligaciones financieras que asuma Entre Ríos. La provincia, a su vez, deberá suscribir una contragarantía con la Nación y afrontar los pagos correspondientes en los plazos establecidos.

El BID informó que el financiamiento por US$280 millones tendrá un plazo de amortización de 21 años y medio, con nueve años de gracia y una tasa de interés basada en SOFR.

Además de las obras propiamente dichas, el programa contempla herramientas para modernizar la administración de la infraestructura. Entre ellas se encuentran un Sistema de Gestión de Activos Viales y un Sistema de Gestión de Infraestructura, orientados a mejorar la planificación de la red provincial.

Otros créditos aprobados

En paralelo, se oficializó un préstamo de hasta US$150 millones de la Corporación Andina de Fomento (CAF) para Chubut, destinado al Programa Sistema de Acueductos Sostenible, que apunta a mejorar el abastecimiento de agua potable en la cuenca del río Senguer y reducir las pérdidas del sistema.

El tercer financiamiento alcanza los US$100 millones del BID y está dirigido al Programa de Reforma de la Administración Tributaria Federal. Será ejecutado por el Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Hacienda, con participación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Asimismo, se aprobó una línea de crédito condicional del BID de hasta US$600 millones, con un plazo de utilización de diez años, para eventuales proyectos futuros relacionados con la reforma de la administración tributaria.