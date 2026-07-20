ANSES habilita la presentación online de la Libreta AUH: cómo completar el trámite

La Libreta AUH de ANSES puede presentarse de manera completamente digital a través de Mi ANSES, sin necesidad de concurrir a una oficina ni solicitar un turno previo. El trámite está destinado a los titulares de la Asignación Universal por Hijo y permite acreditar el cumplimiento de los controles sanitarios, el calendario de vacunación y la asistencia escolar de niños y adolescentes.

La presentación anual de esta documentación es obligatoria para quienes perciben la AUH. A través de la libreta, el organismo previsional verifica que se hayan cumplido las condiciones establecidas para acceder al porcentaje de la prestación que se retiene mensualmente.

ANSES abona cada mes el 80% del valor correspondiente a la asignación y reserva el 20% restante. Ese monto acumulado se liquida una vez que la documentación es presentada y aprobada por el organismo. Para 2026, el plazo informado para realizar el trámite se extiende hasta el 31 de diciembre.

Cómo presentar la Libreta AUH de ANSES por Internet

Para iniciar el trámite de la Libreta AUH de ANSES, el titular debe ingresar a Mi ANSES desde la página oficial o mediante la aplicación, utilizando su CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Una vez dentro de la plataforma, debe acceder a la sección Hijos y luego seleccionar Libreta AUH.

En ese apartado se puede consultar la información registrada de cada hijo o hija por quien se cobra la prestación. El sistema permite verificar qué datos ya fueron acreditados y cuáles todavía requieren completar información vinculada con salud, vacunación o educación.

Cuando exista documentación pendiente, Mi ANSES habilita la generación del formulario correspondiente. Ese archivo debe imprimirse en una sola hoja y presentarse en el centro de salud y, en caso de corresponder por la edad del menor, en el establecimiento educativo para que se completen los datos requeridos con las firmas y sellos correspondientes.

Qué hacer después de completar el formulario

Una vez certificada toda la información, el titular deberá sacar una fotografía clara del documento o escanearlo. ANSES recomienda que la imagen muestre el formulario completo, sin recortes, con buena iluminación y en formato JPG para evitar inconvenientes durante la carga.

El archivo debe subirse nuevamente a través de Mi ANSES para completar la presentación digital. De esta forma, el trámite puede finalizarse por Internet sin concurrir personalmente a una dependencia del organismo.

La Libreta AUH de ANSES acredita los controles médicos correspondientes a cada edad, el cumplimiento del Calendario Nacional de Vacunación y, para quienes se encuentran en edad escolar, la asistencia regular a una institución educativa reconocida.

Qué ocurre si no se presenta antes del plazo

La falta de presentación de la libreta dentro de la fecha límite no implica automáticamente la pérdida del derecho a continuar percibiendo la Asignación Universal por Hijo. Sin embargo, sí tiene consecuencias sobre el porcentaje retenido durante el período correspondiente.

Quienes no completen el trámite en el plazo establecido pierden la posibilidad de acceder al 20% acumulado que ANSES retuvo durante los meses alcanzados por la certificación pendiente.

En caso de no poder completar el procedimiento digital, los beneficiarios también tienen la posibilidad de presentar la libreta personalmente en una oficina de ANSES. Para esta gestión presencial tampoco es necesario solicitar un turno previo.