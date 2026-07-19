Cuánto cobrarían los jubilados con 30 años de aporte en agosto 2026 y cómo se calcula el haber

Cuánto cobrarían los jubilados con 30 años de aporte en agosto 2026 es una de las principales consultas tras el aumento del 1,9% que aplicará ANSES. El organismo actualizará los haberes por movilidad y mantendrá el bono extraordinario de hasta $70.000 para los beneficiarios alcanzados.
Cuánto cobrarían los jubilados con 30 años de aporte en agosto 2026 es una de las preguntas más frecuentes entre quienes están próximos a jubilarse o ya perciben un haber previsional. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará desde agosto un incremento del 1,9%, correspondiente a la inflación de junio medida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), y continuará abonando el bono extraordinario de hasta $70.000 para quienes cumplan con los requisitos establecidos.
La actualización de los haberes se realizará mediante el mecanismo de movilidad vigente, que ajusta mensualmente las prestaciones en función de la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). De esta manera, jubilaciones, pensiones y asignaciones previsionales volverán a incrementarse para preservar su poder adquisitivo frente a la inflación.
Sin embargo, contar con los 30 años de aportes exigidos por la legislación previsional no significa que todos los jubilados cobren el mismo monto. El haber inicial depende de diversos factores vinculados a la historia laboral y salarial de cada trabajador, por lo que existen diferencias entre los beneficiarios incluso cuando cumplen con los mismos requisitos de edad y aportes.
Cómo calcula ANSES una jubilación con 30 años de aportes
El cálculo de una jubilación ordinaria comienza con el análisis de las remuneraciones percibidas durante los últimos diez años de actividad laboral. Para ello, ANSES toma el promedio actualizado de los salarios correspondientes a los últimos 120 meses de aportes, sin incluir el Sueldo Anual Complementario (aguinaldo).
Una vez obtenido ese promedio, el organismo aplica la fórmula prevista por la normativa previsional para determinar el haber inicial que le corresponde al trabajador al momento de acceder al beneficio.
Desde diciembre de 2025, además, ese cálculo incorporó una modificación importante. Los salarios utilizados para establecer la jubilación comenzaron a actualizarse mediante un índice que combina la evolución de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) y la movilidad jubilatoria, de acuerdo con lo establecido por la Disposición 29/2025 del Ministerio de Capital Humano. Este esquema rige para quienes iniciaron su jubilación desde esa fecha.
El reconocimiento para quienes aportaron más de 30 años
La normativa previsional también contempla un beneficio para quienes realizaron aportes durante un período superior al mínimo exigido por la ley.
Por cada año trabajado por encima de los 30 requeridos, el sistema suma un adicional equivalente al 1% sobre el haber inicial. Ese reconocimiento tiene un límite máximo del 15%, porcentaje que se alcanza con 45 años de aportes efectivos.
No obstante, aun cuando el cálculo del haber arroje un monto inferior a la jubilación mínima vigente, ANSES garantiza el pago del haber mínimo establecido para cada período, de manera que ningún beneficiario cobre por debajo de ese piso previsional.
Los nuevos haberes que regirán desde agosto
Con el incremento del 1,9%, los principales valores del sistema previsional quedarán actualizados de la siguiente manera:
Jubilación mínima: $419.817,13.
Bono extraordinario: hasta $70.000.
Ingreso mínimo con bono: $489.817,13.
Jubilación máxima: $2.824.971,72.
Además, otras prestaciones también recibirán el mismo ajuste. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) ascenderá a $399.430,13, mientras que las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez alcanzarán los $358.251,36.
En tanto, las madres de siete hijos o más que perciben una Pensión No Contributiva podrán alcanzar un ingreso de $489.817,13, siempre que les corresponda el bono extraordinario.
Quiénes cobrarán el bono de hasta $70.000
ANSES confirmó que durante agosto continuará vigente el refuerzo extraordinario destinado a complementar los ingresos de los sectores de menores haberes, indicó Iprofesional.
El bono completo de $70.000 será percibido por los jubilados y pensionados que cobran la jubilación mínima, los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), los beneficiarios de Pensiones No Contributivas por invalidez y por vejez, y las madres de siete hijos o más que perciben una pensión no contributiva.