Sueldo de un camionero en agosto 2026: cuánto cobrará cada categoría tras el acuerdo salarial

El sueldo de un camionero en agosto 2026 se actualizará tras el acuerdo paritario alcanzado entre el gremio y las cámaras empresarias. La nueva escala salarial establece los haberes básicos para cada categoría del transporte de cargas y aguarda la homologación oficial.
El sueldo de un camionero en agosto 2026 tendrá una nueva actualización luego del acuerdo paritario alcanzado entre la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y las cámaras empresarias del transporte de cargas. La negociación definió una nueva escala de salarios básicos que comenzará a aplicarse sobre los haberes correspondientes al octavo mes del año, una vez que se complete el proceso de homologación por parte de la Secretaría de Trabajo.
El entendimiento alcanzado establece los nuevos valores para los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 40/89, que regula las condiciones laborales del sector. De esta manera, choferes, peones y demás categorías contarán con haberes actualizados en el marco de la revisión salarial prevista por las partes.
La negociación fue suscripta entre el sindicato que conduce la actividad y las principales entidades empresarias del transporte de cargas: la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (FAETYL) y la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (CATAC).
La revisión salarial y los motivos del acuerdo
La actualización de los salarios se concretó como parte del mecanismo de revisión previsto en la paritaria anterior, que contemplaba un incremento del 10,1% distribuido en seis tramos. Sin embargo, la evolución de la inflación durante los últimos meses motivó una nueva negociación entre empresarios y representantes sindicales.
El objetivo del acuerdo fue adecuar los salarios básicos del convenio para preservar el poder adquisitivo de los trabajadores del transporte de cargas frente al incremento del costo de vida. De esta manera, las partes consensuaron una nueva escala salarial que comenzará a regir durante agosto.
El acta paritaria ya fue presentada ante la Secretaría de Trabajo, organismo que deberá completar el proceso de homologación para que la actualización salarial tenga plena vigencia y pueda aplicarse formalmente en las liquidaciones de haberes.
Cuánto cobrará cada categoría de camioneros
De acuerdo con la nueva escala salarial, los principales salarios básicos previstos para agosto de 2026 quedaron establecidos de la siguiente manera:
Conductor de Primera Categoría: $1.075.910,44.
Conductor de Segunda Categoría: $1.056.737,31.
Conductor de Tercera Categoría (Fletes al Instante): $1.037.544,76.
Peón de carga y descarga: $982.641,94.
Chofer de camión blindado: $1.156.740,23.
Estos importes corresponden a los salarios básicos de convenio y podrán incrementarse según las condiciones particulares de cada trabajador. En muchos casos, el sueldo final incorpora adicionales por antigüedad, viáticos, horas extras, tareas específicas, permanencia fuera del domicilio u otros conceptos contemplados en el Convenio Colectivo de Trabajo 40/89.
Por ese motivo, el ingreso efectivo de cada empleado puede variar de acuerdo con la función desempeñada, el tipo de transporte realizado y los adicionales que correspondan según la actividad desarrollada.