ANMAT prohibió la venta de varios cosméticos infantiles

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición de cosméticos infantiles tras detectar la venta de productos sin registro sanitario en distintos comercios.

La medida, oficializada mediante la Disposición 1860/2026, alcanzó a varios artículos dirigidos al público infantil que carecían de inscripción ante el organismo, lo que impide garantizar su seguridad y calidad.

Según se informó, los productos fueron hallados durante inspecciones de control de mercado en locales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Productos detectados y riesgo sanitario

Entre los artículos alcanzados por la disposición se encuentran labiales, brillos labiales y paletas de sombras con diseños llamativos, como figuras de unicornio, personajes infantiles y formas de alimentos, comercializados bajo marcas como “RPK”, “POLA AYIR”, “FAVOR BEAUTY” y “MAGIC YOUR LIFE”.

La ANMAT indicó que estos productos no contaban con datos de inscripción sanitaria en su rotulado ni registros en la base oficial del organismo, lo que los convierte en cosméticos ilegítimos.

Además, se advirtió que no se puede asegurar que hayan sido elaborados bajo condiciones adecuadas ni que cumplan con la normativa vigente en cuanto a ingredientes y controles de calidad.

Alcance de la medida

La disposición estableció la prohibición del uso, comercialización, publicidad, distribución y publicación en plataformas de venta online de estos productos en todo el territorio nacional, hasta tanto se regularice su situación.

Asimismo, se notificó a organismos vinculados al control del consumo y a autoridades sanitarias provinciales para reforzar la fiscalización y evitar la circulación de estos artículos.

Desde el organismo remarcaron que la medida busca proteger la salud de los usuarios, especialmente de los niños, ante el riesgo que implica el uso de productos sin control sanitario.