La Marcha Federal Universitaria se replicará en Paraná “en contra del ajuste y por financiamiento”

Representantes de la comunidad universitaria de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) convocaron este lunes a participar de la cuarta Marcha Federal Universitaria, que se realizará este martes desde las 17 en Plaza 1° de Mayo de Paraná. La movilización será en rechazo al ajuste presupuestario sobre las universidades públicas y en reclamo del cumplimiento de la ley de financiamiento universitario.

La convocatoria reunió a decanos de las facultades de Paraná y Oro Verde, dirigentes gremiales, docentes, no docentes y representantes estudiantiles. Durante la conferencia, remarcaron a través de Elonce la preocupación por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, la falta de actualización de becas y las dificultades presupuestarias que atraviesan las instituciones de educación superior.

Marcha Federal Universitaria (archivo)

La decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, Aixa Boeykens, sostuvo que la movilización busca “abrazar algo que es de todas y todos los argentinos como es la universidad pública”. Además, reclamó que se cumpla la ley de financiamiento universitario “para que tengamos actualización salarial de docentes y no docentes, actualización de becas estudiantiles y de gastos de funcionamiento, entre otros puntos fundamentales para el sistema público universitario, que es un orgullo para Argentina”.

Advierten por pérdida salarial y deserción estudiantil

El decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Nicolás Brunner, señaló a Elonce que las universidades atraviesan “una situación presupuestaria inédita” y aseguró que los salarios docentes perdieron “entre un 33 y un 34 por ciento de poder adquisitivo en los últimos dos años”.

Desde el sector estudiantil también manifestaron preocupación por el impacto económico sobre quienes cursan carreras universitarias. Sol Guirín Chapitel, representante de Trabajo Social, afirmó que las becas Progresar que brinda Nación son de 35 mil pesos y “no alcanzan literalmente para nada”. En ese sentido, alertó sobre el crecimiento de la deserción estudiantil. “Cada vez somos menos en las aulas porque muchos tienen que volver a sus ciudades de origen o dejar de cursar, porque el dinero no alcanza y los montos de las becas están sumamente desactualizados”, expresó al exigir "políticas universitarias reales que acompañen las vidas de les estudiantes".

La Marcha Federal Universitaria se replicará en Paraná “en contra del ajuste y por financiamiento”

En la misma línea, la estudiante de Psicología, Valentina Closs, indicó que las condiciones edilicias también se deterioraron por la falta de presupuesto. “Nuestros edificios están colapsados en aulas, baños y salones. Las becas son paupérrimas y vemos cómo los docentes se van por los bajos salarios”, manifestó.

“La universidad requiere previsibilidad”

Por su parte, el decano de Ingeniería, Andrés Naudi, remarcó a Elonce que el problema no solo impacta en los salarios, sino también en la investigación científica y tecnológica. “La universidad requiere previsibilidad presupuestaria para desarrollar planes estratégicos y aportar al país mediante programas de investigación y transferencia de conocimiento”, afirmó.

También intervino Rosana Rosana Pieruzzini, decana de Trabajo Social, quien apeló al acompañamiento social en defensa de la educación superior pública. “Defender hoy la educación superior en Entre Ríos es sostener una construcción histórica de la sociedad entrerriana”, expresó.

Desde la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Mariano Saluzzio advirtió que varios docentes comenzaron a pedir licencia o renunciar debido a los bajos ingresos y al costo de los traslados. “Tenemos casos de profesores que viajan desde otros departamentos y ya no pueden sostener los gastos”, indicó.

La movilización en Paraná se desarrollará este martes 12 de mayo desde las 17 en Plaza 1° de Mayo de Paraná y se replicará también en Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú. Los organizadores convocaron a toda la comunidad a participar “en defensa de la universidad pública, la ciencia y la tecnología”.