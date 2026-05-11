Marcha universitaria: "Hay un éxodo docente sin precedentes"

Este martes 12 de mayo se realizará la 4° Marcha Federal Universitaria en defensa de la educación pública de la que participarán más de 60 Universidades Nacionales de todo el país.

La campaña federal conjunta tiene como objetivo exigirle al Gobierno nacional que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso y reafirmada por la Justicia con fallos que le ordenan recomponer salarios y becas para estudiantes.

"Hay un éxodo docente sin precedentes", precisó el Secretario General de la Asociación Gremial de Docentes de la UTN (FAGDUT), Ing. Ricardo Mozzi, y explicó: "Los salarios indignos son una catapulta de nuestros ingenieros hacia afuera de la universidad".

"Un país donde los docentes están bajo la línea de la pobreza habla muy mal de su visión estratégica y de futuro", señaló el dirigente y dijo que la administración libertaria "está llevando adelante un plan de desmantelamiento de la universidad pública".

Entre los reclamos que se llevarán a esta 4° Marcha Federal Universitaria está el de mayor presupuesto para las universidades y la recomposición salarial de los docentes. Dichas necesidades se sanearían -en parte- si el Ejecutivo cumpliera y aplicara la vigente Ley de Financiamiento Universitario.

"Marchamos para que estudiar no vuelva a ser un privilegio como lo era hace 100 años", apuntaron los docentes tecnológicos.

La marcha en Paraná

En la capital entrerriana, la comunidad universitaria nucleada en la Mesa Universitaria de unidad entre docentes, no docentes y estudiantes, convocó a una movilización para este martes a las 17, con punto de concentración en Plaza 1° de Mayo para luego marchar hacia Casa de Gobierno