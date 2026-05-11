El Gobierno amplió en $500.000 millones el fondo para deudas previsionales

La Jefatura de Gabinete aprobó modificaciones presupuestarias y reforzó partidas destinadas al pago de sentencias previsionales y retiros en ANSES.
El Gobierno nacional oficializó una modificación del Presupuesto General 2026 mediante la Decisión Administrativa 20/2026, que incluye un incremento de 500.000 millones de pesos en las partidas destinadas al pago de deudas previsionales reconocidas judicial y administrativamente. La medida fue publicada este lunes en el Boletín Oficial y llevó el monto total previsto para ese concepto a 712.288 millones de pesos.
La resolución fue firmada por el jefe de Gabinete de Ministros y contempla adecuaciones presupuestarias en distintas jurisdicciones y organismos de la Administración Nacional, con el objetivo de garantizar el funcionamiento operativo y el cumplimiento de distintas obligaciones del Estado.
Entre los puntos centrales de la decisión administrativa se destaca el refuerzo presupuestario para afrontar pagos derivados de sentencias judiciales previsionales, acuerdos transaccionales y retroactivos vinculados al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), administrado por la ANSES.
Refuerzo para ANSES y cambios en organismos nacionales
El texto oficial también incluye partidas destinadas al Plan de Retiros de Voluntad Recíproca para el personal de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano.
Además, la medida contempla modificaciones en la distribución de cargos y créditos presupuestarios por transferencias de personal entre distintos ministerios y organismos nacionales. Entre ellos figuraron movimientos de agentes desde la Jefatura de Gabinete hacia el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, además de transferencias en áreas de Defensa, Seguridad y Economía.
También se dispusieron adecuaciones presupuestarias para garantizar el normal funcionamiento del Consejo de la Magistratura, organismo que actúa en el ámbito del Poder Judicial de la Nación.
Cambios presupuestarios y adecuaciones administrativas
En los fundamentos de la decisión administrativa, el Gobierno sostuvo que las modificaciones resultaron necesarias para “afrontar gastos que hacen al cumplimiento” de las funciones de distintas jurisdicciones estatales.
Asimismo, se precisó que parte de las adecuaciones incluyeron rebajas de créditos presupuestarios en diferentes organismos de la Administración Nacional, en cumplimiento de lo establecido por la Ley de Presupuesto 27.798 para el ejercicio 2026.