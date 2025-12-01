FICER 2025: balance inicial, récord de público y proyecciones para la próxima edición

El presidente del Instituto Audiovisual de Entre Ríos, Maximiliano Schonfeld, realizó un balance de la séptima edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER), que tuvo una masiva convocatoria de público en Paraná y múltiples actividades relacionadas con el sector audiovisual provincial, nacional e internacional.

Schonfeld reconoció que la cantidad de público "desbordó" a la organización del FICER; y lo calificó como “muy atento a las películas, muy sensible, muy receptivo, con muchas ganas de preguntar y de hablar con los directores y las directoras”, añadió.

Un festival que crece y se posiciona

El presidente del IAAER afirmó que el FICER continúa consolidándose dentro del mapa cinematográfico. “En este momento, es el festival más importante del país”, sostuvo; y valoró además el respaldo institucional. “Todo el apoyo que recibimos del gobernador Rogelio Frigerio y del ministro Manuel Troncoso está buenísimo porque te da mucha tranquilidad a la hora de trabajar”.

Resaltó el profesionalismo del equipo organizador. “Es un festival que ya está a la altura de cualquier festival internacional por su curaduría, su desarrollo técnico, sus propuestas y los cruces que genera, como el mercado audiovisual FORUM, donde vinieron empresas como Warner y Flow.”

Proyecciones y desafíos para futuras ediciones

Schonfeld adelantó que uno de los objetivos es aumentar la cantidad de salas y comenzar a repetir funciones. “Es un anhelo muy grande que tenemos: que cada película se pase, por lo menos, dos veces”, afirmó. Señaló que varias producciones tuvieron alta demanda, entre ellas La emboscada, La virgen de la Tosquera y La noche está marchándose ya. “En las salas de Cine Las Tipas se quedó mucha gente afuera y, en el caso de Cine Círculo, generosamente, habilitó otra sala”, explicó.

Destacó que la diversidad es parte del espíritu del festival. “Apostamos a proponer películas de muchos lugares del mundo y también a cruces con música, material de archivo y gauchesca con payadores”.

De hecho, Schonfeld resaltó la interacción del público entrerriano, "que pregunta mucho a los directores y a las directoras, y se interesa, siendo que no pasa siempre”; y consideró que esta participación es una característica distintiva para la identidad cultural del festival: “Es un valor de la propia ciudadanía y tenemos que cuidarlo muchísimo”.

Cifras preliminares y crecimiento sostenido

El titular del IAAER señaló que se encuentran realizando el recuento general de asistentes. “Suponemos que vamos andar por los 20.000 espectadores, una cifra que duplicó la que fue el año anterior”, indicó al comentar que aún contabilizan los tickets entregados en cada función para consolidar el número final.

Finalmente, Schonfeld subrayó el impacto cultural del festival en la provincia. “Un evento cultural de esta envergadura nos tiene que dar orgullo a los entrerrianos, porque pocas provincias tienen un festival de este tipo”.