Daniel Hendler se mostró “honrado” de estar en el FICER y presentó su película en Paraná

El Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER) tuvo su gala de premiación en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de la ciudad de Paraná, donde contó con la presencia de Daniel Hendler, director de “Un cabo suelto” que se proyectó al término del evento.

Daniel Hendler, director de “Un Cabo Suelto”, la película que cerrará el FICER este sábado, expresó su orgullo por tener la película en el FICER: “Nos honra. Estoy conociendo Paraná por primera vez, que ya sabía que era muy lindo”. Sobre su trayectoria profesional como director, comentó: “Ya hice algunas películas y series”.

Sobre un breve comentario de su película, precisó: “Es una película que sigue el derrotero de Santiago, un cabo de policía que escapa hacia Uruguay, atraviesa la frontera escapando algo que vio y que no debería haber visto. Trata de camuflarse en base a su ingenio, su empatía y a su disfraz de policía. Se mete en historias con lugareños y hasta parece ilusionarse con conocer un amor”.

“Es una mezcla entre géneros, puede ser policial y media romántica. Se va a estrenar pronto en algunas salas”, sostuvo.

Sobre el proceso de producción, detallo: “El rodaje fueron unas cinco semanas, es donde se concentra la mayor parte de los recursos, donde trabajan más personas, se trabaja mucho en la preproducción para rodar en la menor cantidad de semanas posibles”.

En unas palabras finales hacia el FICER, comentó: “Estamos disfrutando, estamos contentos de estar acá, le mando un saludo a todos los paranaenses”.