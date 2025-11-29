Autoridades y cineastas destacaron la séptima edición del FICER en Paraná: “Estamos desbordados de felicidad”

REDACCIÓN ELONCE
Este sábado por la noche tuvo lugar la gala de premiación de la séptima edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER) que contó como sede con el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de la ciudad de Paraná. Antes de conocerse los ganadores, Elonce dialogó con autoridades provinciales y cineastas sobre lo transcurrido a lo largo de todos estos días.
Manuel Troncoso, ministro de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos, subrayó a Elonce: “Estamos felices, conmovidos y estuvimos recién con Ignacio Agüero, que es nuestro invitado de honor. Es un reconocido documentalista chileno. Estamos cerrando con la mayor cantidad de visitantes y amigos. Lo que se comenta entre directores de cine y los productores es cómo creció el festival año tras año”.
“Entendemos que dejó de ser solo un evento para ser parte de nosotros mismos. El FICER es parte de nuestra identidad, refleja lo que somos y todos hablamos y comunicamos cosas a través del FICER. Eso nos llena de orgullo”, subrayó el funcionario provincial.
También destacó que “tuvimos récord de corte de tiras. En ninguna función hubo prácticamente asientos vacíos. La gente acompañó mucho y la ciudadanía también, el sector privado acompañó y no podría haber sido posible sin ellos. Desde ya, quiero agradecerle al gobernador por creer en esto y a todo el equipo que trabajó en esto”.
El secretario de Cultura del Gobierno de Entre Ríos, Julián Stoppello, manifestó: “Estamos súper orgullosos de esta nueva edición del FICER. Creo que año a año no solo se consolida, sino que crece. Ustedes pudieron ver la cantidad de público que llenaron cada una de las funciones con el entusiasmo de la gente que ya se lo apropió. Creo que es una política cultural de la provincia que ya es un orgullo de todos los entrerrianos. Es una gran vidriera para el país y para el mundo”.
Eduardo Crespo, director del FICER, sostuvo: “Estamos muy contentos por todo el público que vino a ver las películas. Estamos felices y creo que estamos pensando en una próxima edición con mucha más gente que viene a ver películas”.
“Este año sorprendió la cantidad de gente que vino a ver películas. Creo que habla bien de toda la gente que habla del festival, del IAAER, gente de cultura y la Vieja Usina. Creo que es un festival que se va ampliando y también va ampliando su equipo, su gente y cada uno de esas personas es muy importante para que pueda disfrutar cómo está disfrutando”.
Maximiliano Schonfeld, director del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos, exclamó: “Estamos muy contentos y cansados también. Estamos esperando que deje de llover. Es increíble la cantidad de gente que estuvo viniendo todas las funciones. Estamos desbordados de felicidad y de alegría. Estoy feliz porque hay mucho sentido de comunidad, de ganas de compartir películas, espacios, un ritual, una forma de entendernos, dialogarnos y hablar. Eso nos hace mejores personas y nos hace entender con el otro. Todo es felicidad”.
“Hubo talleres, seminarios, charlas y mucho debate acerca del presente y el futuro del cine, que pasa también con el rescate de las obras que se hacen en la provincia, sino también en la región. También de las formas y los modelos de producción y sobre todo, algo muy importante: el acercamiento al público”, enumeró sobre las actividades que se desarrollaron desde el martes.
Juan Carlos Gallego, actor de “Emboscada” dialogó con este medio y resaltó: “Estamos contentos con la repercusión de todo lo que fue la película. Hubo 800 personas dentro de la sala y cerca de mil que no pudieron entrar. Fue una movida muy fuerte y es la primera producción que se hace acá en Paraná de cine comercial con la presencia de Osvaldo Laport y ‘Roly’ Serrano, con grandes actores que se tornaron en amigos. Fue una experiencia maravillosa, esperando que la pueda ver la mayor cantidad de gente posible”.
Pedro Peralta, otro miembro del mismo film, resumió: “’Emboscada’ fue maravilloso, caótico, de compartir, fue hermoso con estos dos tipazos que nos estaban colaborando de igual a igual. Fue un aprendizaje”.
Mauro Bedendo, director de “Emboscada”, también tuvo unas palabras con este medio en la previa: “Es una película que considero súper entrerriana, con un elenco de 60 actores de acá. Es un orgullo haber tenido esa posibilidad y tener estos maravillosos actores como Osvaldo Laport y ‘Roly’ Serrano, que embellecieron el Festival”.
Sobre la chance de estar con ambos actores, rescató: “Fue una experiencia muy nutritiva. Esto era una comunión, nos reunimos todas las noches, planificábamos el diálogo y todo. Fue una maravilla”.
“La vamos a empezar a dar en el Cine Círculo a partir del jueves con entradas pagas durante una semana para poder ir a verlos”, señaló. Será en el horario de las 21:30 horas.
Iván Fund, director de “El Mensaje”, película exhibida el pasado martes en el FICER, dio detalles de su producción: “La película nace en Entre Ríos hace dos años y poder cerrar el círculo y que la película recorra festivales por todo el mundo y culmine acá en el hermoso FICER nos parecía un regalo”. Anika Bottz, una de las actricez de la película, ganó el galardón a Mejor Actriz en el Festival de Nantes, reveló el director.