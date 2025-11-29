Con la transmisión de Elonce, se desarrolló la gala de premiación del FICER: todos los ganadores

REDACCIÓN ELONCE
Con la presencia de cineastas entrerrianos, de otros puntos del país y hasta internacionales, se dieron a conocer los ganadores del FICER en Paraná. “Es increíble el reconocimiento y este festival también lo es", resaltó un triunfador.
Se desarrolló la gala de premiación del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER), que contó con la transmisión de Elonce. Se realizó en el primer piso del Centro Provincial de Convenciones (CPC).
Premio “Thilda Thamar a la trayectoria"
La primera mención fue para Ignacio Agüero, un documentalista de renombre en Chile. También lo recibieron Paula Félix Didier y Luciano Monteagudo.
Premio “Ojo de Pez”
Esta distinción es el voto del público a lo largo de todas las noches a las proyecciones que salieron en este Festival de Cine. En esta ocasión, lo recibieron “Cartas a mi padre muerto”, de Ignacio Agüero; “Caían del cielo”, de Rubén Platáneo; “El infierno de los vivos”, de Alberto Gieco; “Lito y sus amigos”, de Ricardo Jaimovich; y “El Príncipe de Nanawa”, de Clarisa Navas.
Jaimovich, al término de la gala, destacó: “Realmente lo que dijeron los cineastas fue muy importante, sobre todo en el tema cultural. Me parece que fue un llamado de atención, pero sí de reconocimiento. Eso es algo muy hermoso y un poco lo que hicimos fue eso”.
Otro de los ganadores fue “El infierno de los vivos”, que lo hizo a través del voto del público detalló: “Es una producción santafesina, pero estamos en el festival porque la actriz principal de Paraná”, indicó el director.
La actriz, por su lado, expresó: “Es un honor para mí, no lo esperaba. Es un honor porque es el cine de acá, de donde yo soy. Significa un montón que el público reconozca el trabajo”.
Premio DAC Género
Este premio retribuye a la mejor directora de la sección oficial, destacando su aporte artístico y la sensibilidad de su obra. Fue ganadora Cecilia Kang, de “Hijo mayor”.
Premios “Fernando Ayala”
En la sección cortos, las menciones fueron para “Intermitentes”, de Lucía Oliver; y “Parte del río”, de Fernando Solanas e Irina Muñoz. Pero la gran ganadora de esta categoría fue para “Que te atraviese el río, gurí”, de Martina Cardozo Beker.
Por la sección oficial, la mención especial fue para “El príncipe de Nanawa”. Pero los ganadores fueron dos: “La noche está marchándose ya”, de Ezequiel Salinas y Ramiro Sonzini; y “Dice que…” de Alejandro Fernández Mouján.
Fernández Mouján dialogó con Elonce y resaltó: “Es increíble el reconocimiento y este festival también lo es. Es un festival tan cálido y es difícil definirlo. Es hermoso y haber estado en esa competencia con ese nivel de competencia es muy bueno. Haber ganado no lo esperaba”.
“La película es un trabajo de muchos años, es alguien con quien yo filmé en 2001. Es un poco de su historia, que terminó siendo trágica. Con ese material que había trabajado con él es que armé esta película con mucho tiempo. Me da un placer enrome que sea reconocido”, sostuvo el director.