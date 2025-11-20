Un hombre en estado de ebriedad ingresó a un kiosco en Paraná y amenazó de muerte a la empleada

Durante la tarde de este jueves, personal de la Comisaría Segunda que recorría la zona de calle La Paz, de la ciudad de Paraná fue alertado por un transeúnte sobre un incidente en un drugstore cercano, donde un hombre se comportaba de manera agresiva. Ante el aviso, los agentes se dirigieron de inmediato al comercio señalado.

Al llegar, lograron demorar a un hombre de 51 años, quien presentaba un alto estado de ebriedad y mantenía una actitud hostil hacia quienes se encontraban en el lugar.

Los efectivos dialogaron con una empleada del drugstore, quien relató el episodio que motivó la intervención policial. Según manifestó, el individuo había ingresado al local y, sin motivo alguno, comenzó a insultarla y luego la amenazó de muerte.

El sujeto detenido

El fiscal interviniente dispuso la detención del hombre y su traslado a la Alcaidía de Tribunales, donde quedó alojado.