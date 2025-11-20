 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Violento episodio en el centro de Paraná

Un hombre en estado de ebriedad ingresó a un kiosco en Paraná y amenazó de muerte a la empleada

Un hombre de 51 años, en estado de ebriedad, ingresó a un kiosco y agredió verbalmente a una trabajadora. La policía intervino tras el aviso de un transeúnte y lograron detenerlo.

20 de Noviembre de 2025
Sujeto ebrio amenazó a una empleada y quedó detenido
Sujeto ebrio amenazó a una empleada y quedó detenido

Un hombre de 51 años, en estado de ebriedad, ingresó a un kiosco y agredió verbalmente a una trabajadora. La policía intervino tras el aviso de un transeúnte y lograron detenerlo.

Durante la tarde de este jueves, personal de la Comisaría Segunda que recorría la zona de calle La Paz, de la ciudad de Paraná fue alertado por un transeúnte sobre un incidente en un drugstore cercano, donde un hombre se comportaba de manera agresiva. Ante el aviso, los agentes se dirigieron de inmediato al comercio señalado.

 

Al llegar, lograron demorar a un hombre de 51 años, quien presentaba un alto estado de ebriedad y mantenía una actitud hostil hacia quienes se encontraban en el lugar.

 

Los efectivos dialogaron con una empleada del drugstore, quien relató el episodio que motivó la intervención policial. Según manifestó, el individuo había ingresado al local y, sin motivo alguno, comenzó a insultarla y luego la amenazó de muerte.

El sujeto detenido
El sujeto detenido

El fiscal interviniente dispuso la detención del hombre y su traslado a la Alcaidía de Tribunales, donde quedó alojado.

 

Temas:

Detenido Paraná amenazas drugstore
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso