Detuvieron a un joven tras una peligrosa persecución en moto por las calles de La Histórica

Un motociclista de 22 años fue detenido en Concepción del Uruguay luego de intentar evadir a la policía durante un operativo y conducir en contramano y a alta velocidad.
El episodio comenzó en la intersección de 25 de Agosto y Artigas, cuando personal de la Sección Motorizada intentó detener la marcha de una motocicleta 150 cc que circulaba sin dominio colocado y cuyos dos ocupantes no llevaban casco.
A pesar de las reiteradas voces de alto, el uso de balizas y sirenas, el conductor decidió escapar. Según se indicó, el joven no solo ignoró las señales policiales, sino que también insultó a los uniformados mientras se daba a la fuga por distintas arterias de la ciudad.
Conducción en contramano y abandono del acompañante
Durante la persecución, el motociclista circuló a alta velocidad y en ocasiones a contramano, generando un riesgo para terceros. En medio de la huida, el acompañante decidió arrojarse del rodado en calle 25 de Agosto y Perón, quedando atrás mientras el conductor continuaba su escape.
La maniobra temeraria se extendió por varias cuadras hasta que el joven fue finalmente acorralado por los efectivos y obligado a detener la marcha en la intersección de calles Ereño y Rivadavia, donde fue identificado.
El vehículo en el que se desplazaba, una motocicleta Keller KN150, fue secuestrada tras constatarse múltiples infracciones: no poseía dominio colocado, el conductor no tenía licencia de conducir, ni tarjeta de identificación del motovehículo, ni seguro obligatorio.
La Fiscal Auxiliar en turno, Dra. Lara Plescia, dispuso el secuestro del rodado y la correcta identificación del joven por infracción al Artículo 193 bis del Código Penal, que sanciona la conducción temeraria que ponga en peligro la vida o la integridad de terceros.