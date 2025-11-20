Se peleó con su pareja, llegó ebrio a la casa y amenazó a su familia con un botella de vidrio

En horas del mediodía de este jueves, efectivos de la Comisaría San Benito intervinieron en una vivienda ubicada en la intersección de calles Guido Marizza y Buenos Aires, luego de que se recibiera un aviso por un inconveniente familiar.

Al llegar al lugar, se entrevistaron con una mujer de 59 años, quien relató el episodio que había motivado el llamado: su hijo de 38 años llegó al domicilio en estado de ebriedad y visiblemente alterado, afectado por el reciente fin de su relación con su ex pareja.

La mujer expresó que, en medio de la discusión, el hombre amenazó a todos los integrantes de la familia con arrojarles una botella de vidrio.

Tras recopilar la información y constatar la situación, los efectivos dieron aviso al fiscal interviniente, quien dispuso la detención del individuo y se ordenó el secuestro de la botella utilizada para la amenaza.

Moto robada en Paraná hallada en Colonia Avellaneda

En otro policial, ocurrido en Colonia Avellaneda, la policía detuvo la marcha de una motocicleta Honda Wave en la intersección de calle Alfonsín y Sargento Cabral y mientras el conductor era trasladado para ser identificado, los efectivos recibieron información sobre la sustracción de una moto de características similares en calle Malvinas, en la ciudad de Paraná.

Al verificar la numeración del cuadro y motor, confirmaron que se trataba del vehículo robado.

Inmediatamente, se comunicaron con el fiscal interviniente que ordenó la detención del conductor y el secuestro de la motocicleta fue secuestrada y será devuelta a su propietario.