Policiales Allanamientos tras el robo en un comercio

Tres sospechosos fueron detenidos por el asalto a un drugstore en Victoria

La policía realizó varios procedimientos luego del robo ocurrido en un local de Boulevard Eva Perón. Dos jóvenes y un menor quedaron a disposición de la Fiscalía, y se secuestraron prendas, cigarrillos y un arma blanca.

20 de Noviembre de 2025
Personal policial de la Jefatura Departamental Victoria llevó adelante, durante la mañana y el mediodía de este miércoles, una serie de procedimientos ordenados por la Fiscalía y el Juzgado de Garantías, en el marco de la investigación por un asalto perpetrado durante la madrugada en un drugstore ubicado en Boulevard Eva Perón y Corrientes.

 

Según se informó, la rápida intervención de los investigadores permitió avanzar con el análisis de cámaras de seguridad y filmaciones. Aunque los autores habían intentado cubrir sus rostros, la División Investigaciones e Inteligencia Criminal consiguió establecer la identidad de tres sospechosos a partir de testimonios, características físicas y el modus operandi empleado en el robo.

Tres detenidos y elementos recuperados

A raíz de los allanamientos, la policía detuvo a dos jóvenes de 28 y 25 años, además de un menor de 16, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía en turno.

 

Durante los procedimientos, también se logró el secuestro de prendas de vestir, cigarrillos sustraídos del local y un arma blanca que habría sido utilizada durante el hecho.

 

