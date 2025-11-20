Tres sospechosos fueron detenidos por el asalto a un drugstore en Victoria

Personal policial de la Jefatura Departamental Victoria llevó adelante, durante la mañana y el mediodía de este miércoles, una serie de procedimientos ordenados por la Fiscalía y el Juzgado de Garantías, en el marco de la investigación por un asalto perpetrado durante la madrugada en un drugstore ubicado en Boulevard Eva Perón y Corrientes.

Según se informó, la rápida intervención de los investigadores permitió avanzar con el análisis de cámaras de seguridad y filmaciones. Aunque los autores habían intentado cubrir sus rostros, la División Investigaciones e Inteligencia Criminal consiguió establecer la identidad de tres sospechosos a partir de testimonios, características físicas y el modus operandi empleado en el robo.

Tres detenidos y elementos recuperados

A raíz de los allanamientos, la policía detuvo a dos jóvenes de 28 y 25 años, además de un menor de 16, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía en turno.

Durante los procedimientos, también se logró el secuestro de prendas de vestir, cigarrillos sustraídos del local y un arma blanca que habría sido utilizada durante el hecho.