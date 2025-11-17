Una camioneta impactó contra una columna de alumbrado en la Autovía 14

En la tarde de este lunes, alrededor de las 17:00, un siniestro vial movilizó a los efectivos de la Comisaría Liebig en el kilómetro 164 de la Autovía Gervasio Artigas, también conocida como Autovía 14. Una camioneta Volkswagen Amarok, conducida por un hombre de 68 años y acompañado de un joven de 31, ambos oriundos del Departamento Colón, impactó contra una columna de alumbrado público luego de intentar esquivar a otro vehículo.

Según los testimonios de los ocupantes del rodado, el accidente ocurrió mientras se desplazaban en dirección Sur a Norte por la autovía. De acuerdo con lo relatado por los involucrados, un vehículo que circulaba en sentido contrario, descendiendo desde la Ruta Nacional 130, ingresó de manera inesperada en la autovía en contramano. Esta situación obligó al conductor de la camioneta a realizar una maniobra brusca para evitar una colisión frontal, lo que provocó que perdiera el control de la Amarok y terminara impactando contra un poste de luz de la vía pública.

Sin heridos, pero con importantes daños materiales

Afortunadamente, el accidente no dejó personas lesionadas. Tanto el conductor de la camioneta como su acompañante resultaron ilesos, aunque la camioneta sufrió importantes daños materiales debido al impacto con la columna de alumbrado. El hecho generó una importante alteración del tráfico en la zona, ya que, tras el impacto, se debieron tomar medidas para despejar la calzada y evitar mayores complicaciones.

Los efectivos policiales de la Comisaría Liebig se hicieron presentes en el lugar poco después de que se registrara el incidente. Tras realizar las tareas correspondientes de seguridad y regularización del tránsito, se entrevistaron con los ocupantes del vehículo y recabaron detalles sobre lo sucedido. (con información de Tal Cual Chajarí)