Tres militares retirados murieron y otros tres resultaron heridos tras un vuelco

Tres militares retirados del Ejército murieron y otros tres resultaron heridos en un siniestro luego de que la Renault Kangoo en la que viajaban volcara sobre la ruta nacional 34, a la altura del departamento El Carmen, en Jujuy.

El hecho se registró alrededor de las 18, en el tramo San Pedro–Perico, cerca de la localidad de San Juancito y a pocos metros del cruce con la ruta 66.

Según fuentes citadas por El Tribuno Jujuy, los seis ocupantes, todos mayores de edad, viajaban en sentido sur cuando, por razones que aún se investigan, el conductor perdió el control del vehículo.

La camioneta dio varias vueltas

La Kangoo dio varias vueltas y terminó volcada a un costado de la ruta. Testigos alertaron de inmediato a los servicios de emergencia. Personal policial y equipos del Same llegaron al lugar pocos minutos después.

Los paramédicos constataron el fallecimiento de tres de los hombres, de 57, 61 y 64 años, mientras que los otros tres presentaban heridas de diversa gravedad. Todos fueron trasladados de urgencia al hospital Zabala, en Perico, donde este domingo permanecían en estado reservado.

Investigación y confirmación oficial

En paralelo, equipos de Seguridad Vial trabajaron en el ordenamiento del tránsito, mientras especialistas de Criminalística realizaban las pericias para determinar las causas del vuelco.

El vehículo fue secuestrado para las inspecciones correspondientes. Fuentes oficiales confirmaron a Infobae que los seis hombres eran militares retirados del Ejército Argentino y que volvían de una reunión de camaradería llevada a cabo en la ciudad de San Pedro.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Seccional 21°, bajo las directivas del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.