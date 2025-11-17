 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales

Tres militares retirados murieron y otros tres resultaron heridos tras un vuelco

El siniestro ocurrió entre San Pedro y Perico, en Jujuy. Otros tres exintegrantes del Ejército resultaron heridos y permanecen internados en estado reservado. Volvían de una reunión de camaradería.

17 de Noviembre de 2025
Tres militares retirados murieron y otros tres resultaron heridos.
Tres militares retirados murieron y otros tres resultaron heridos.

El siniestro ocurrió entre San Pedro y Perico, en Jujuy. Otros tres exintegrantes del Ejército resultaron heridos y permanecen internados en estado reservado. Volvían de una reunión de camaradería.

Tres militares retirados del Ejército murieron y otros tres resultaron heridos en un siniestro luego de que la Renault Kangoo en la que viajaban volcara sobre la ruta nacional 34, a la altura del departamento El Carmen, en Jujuy.

 

El hecho se registró alrededor de las 18, en el tramo San Pedro–Perico, cerca de la localidad de San Juancito y a pocos metros del cruce con la ruta 66.

 

Según fuentes citadas por El Tribuno Jujuy, los seis ocupantes, todos mayores de edad, viajaban en sentido sur cuando, por razones que aún se investigan, el conductor perdió el control del vehículo.

La camioneta dio varias vueltas

La Kangoo dio varias vueltas y terminó volcada a un costado de la ruta. Testigos alertaron de inmediato a los servicios de emergencia. Personal policial y equipos del Same llegaron al lugar pocos minutos después.

 

Los paramédicos constataron el fallecimiento de tres de los hombres, de 57, 61 y 64 años, mientras que los otros tres presentaban heridas de diversa gravedad. Todos fueron trasladados de urgencia al hospital Zabala, en Perico, donde este domingo permanecían en estado reservado.

Investigación y confirmación oficial

En paralelo, equipos de Seguridad Vial trabajaron en el ordenamiento del tránsito, mientras especialistas de Criminalística realizaban las pericias para determinar las causas del vuelco.

El vehículo fue secuestrado para las inspecciones correspondientes. Fuentes oficiales confirmaron a Infobae que los seis hombres eran militares retirados del Ejército Argentino y que volvían de una reunión de camaradería llevada a cabo en la ciudad de San Pedro.

 

Las actuaciones quedaron a cargo de la Seccional 21°, bajo las directivas del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.

Temas:

Jujuy militares retirados
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso