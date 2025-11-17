Un niño de 4 años murió al incendiarse la cabina de un camión

Un niño de apenas 4 años murió en la noche del pasado sábado luego de que se incendiara la cabina de un camión donde estaba jugando. La versión oficial es que la criatura estaba jugando en momentos que el rodado estaba detenido y adultos habían prendido presuntamente una pequeña cocina con una garrafa para cocinar.

La tragedia, registrada en la localidad de Ordoñez, en el departamento Unión, se encuentra bajo pesquisa y desde la fiscalía de la jurisdicción se dispusieron una serie de medidas investigativas para determinar cómo sucedió todo.

Fuentes policiales señalaron que todo ocurrió el sábado a las 23 en calle 12 Bis de Ordoñez, donde se encontraba estacionado un camión Mercedes Benz 1114 azul.

En la caja trasera del habitáculo había varios niños, según fuentes policiales. Al parecer, en momentos que se estaba usando una pequeña cocina, se produjo un incendio. No está claro si la garrafa fue lo que causó todo o qué sucedió, pero el fuego alcanzó una cucheta donde estaba jugando un pequeño de 4 años, quien no alcanzó a escapar.

En medio de escenas de desesperación, los adultos intentaron apagar el fuego. Cuando lo lograron, ya no quedaba nada por hacer. (fuente La Voz)