 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Tragedia en Córdoba

Un niño de 4 años murió al incendiarse la cabina de un camión

De acuerdo a los primeros datos, en momentos que se estaba usando una pequeña cocina, se produjo un incendio. No está claro si la garrafa fue lo que causó todo o qué sucedió, pero el fuego alcanzó una cucheta donde estaba jugando un pequeño de 4 años, quien no alcanzó a escapar.

17 de Noviembre de 2025
Tragedia en Córdoba
Tragedia en Córdoba Foto: La Voz

De acuerdo a los primeros datos, en momentos que se estaba usando una pequeña cocina, se produjo un incendio. No está claro si la garrafa fue lo que causó todo o qué sucedió, pero el fuego alcanzó una cucheta donde estaba jugando un pequeño de 4 años, quien no alcanzó a escapar.

Un niño de apenas 4 años murió en la noche del pasado sábado luego de que se incendiara la cabina de un camión donde estaba jugando. La versión oficial es que la criatura estaba jugando en momentos que el rodado estaba detenido y adultos habían prendido presuntamente una pequeña cocina con una garrafa para cocinar.

 

La tragedia, registrada en la localidad de Ordoñez, en el departamento Unión, se encuentra bajo pesquisa y desde la fiscalía de la jurisdicción se dispusieron una serie de medidas investigativas para determinar cómo sucedió todo.

Fuentes policiales señalaron que todo ocurrió el sábado a las 23 en calle 12 Bis de Ordoñez, donde se encontraba estacionado un camión Mercedes Benz 1114 azul.

 

En la caja trasera del habitáculo había varios niños, según fuentes policiales. Al parecer, en momentos que se estaba usando una pequeña cocina, se produjo un incendio. No está claro si la garrafa fue lo que causó todo o qué sucedió, pero el fuego alcanzó una cucheta donde estaba jugando un pequeño de 4 años, quien no alcanzó a escapar.

En medio de escenas de desesperación, los adultos intentaron apagar el fuego. Cuando lo lograron, ya no quedaba nada por hacer. (fuente La Voz)

Temas:

tragedia en Córdoba fatal incendio
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso