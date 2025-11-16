Video: un choque entre tres autos dejó a dos mujeres hospitalizadas en Córdoba

Un choque entre tres autos en la avenida Juan B. Justo, en Córdoba, dejó a dos mujeres hospitalizadas y generó un amplio operativo de emergencias. Las causas aún se investigan.
Un choque entre tres autos ocurrido en la tarde del sábado en la ciudad de Córdoba dejó como saldo a dos mujeres hospitalizadas y un importante despliegue de servicios de emergencia. El siniestro se registró en avenida Juan B. Justo al 9200, a la altura del barrio Guiñazú, y generó preocupación entre los vecinos debido a la violencia del impacto y a la presencia de menores en uno de los vehículos involucrados.
El accidente tuvo la particularidad de que los tres vehículos implicados eran del mismo modelo: Volkswagen Gol. Por causas que aún son motivo de investigación, los automóviles colisionaron en cadena, provocando daños materiales significativos y lesiones en dos de las conductoras. La dinámica del choque está siendo analizada por peritos de la Policía de Córdoba, quienes trabajan en el lugar para determinar cómo se produjo la secuencia de impactos.
Testigos indicaron que el incidente ocurrió en cuestión de segundos y que uno de los autos terminó con la conductora atrapada en su interior. La mujer no podía abrir las puertas debido a las deformaciones provocadas por el golpe. “No podía abrir las puertas después del choque”, relató un vecino que presenció la escena y dio aviso inmediato a los servicios de emergencia.
Rescate complejo y traslado urgente al hospital
Tras el llamado, personal de bomberos, del DUAR y ambulancias del servicio de emergencias médicas arribaron rápidamente para asistir a los ocupantes. Los rescatistas debieron emplear herramientas hidráulicas para liberar a la primera conductora, quien presentaba un traumatismo de cráneo. Una vez extricada, fue estabilizada y trasladada al Hospital Elpidio Torres.
La segunda mujer lesionada, conductora del otro Volkswagen Gol involucrado, también sufrió un traumatismo de cráneo producto del impacto. Los médicos decidieron trasladarla al mismo centro de salud para una evaluación más exhaustiva y estudios complementarios.
En el tercer vehículo viajaba un hombre junto a su pareja y tres hijos menores. A pesar del susto y la magnitud del choque, ninguno de ellos presentó heridas de consideración. El equipo médico los atendió en el lugar y confirmó que no requerían traslado hospitalario. (Con información de Cadena 3)
Un choque múltiple en la avenida Juan B. Justo de Córdoba dejó a dos mujeres hospitalizadas 🔴
El hecho ocurrió en barrio Guiñazú e involucró a tres automóviles Volkswagen Gol.
Video: Policía de Córdoba pic.twitter.com/DkSWMYhPN1— Cadena 3 Argentina (@Cadena3Com) November 16, 2025