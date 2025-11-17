Murió joven tras volcar su auto: sus tres amigos que viajaban con él están graves

Un Peugeot 307 despistó y dio varios tumbos en la Ruta S-212, en el paraje Los Montenegro. El conductor, de 20 años, falleció en el acto y sus tres amigos fueron trasladados al hospital de Villa Dolores.
Un joven de 20 años murió en el acto y tres acompañantes resultaron gravemente heridos tras un violento despiste ocurrido cerca de las 5:30 de este lunes en la Ruta S-212, a la altura del paraje Los Montenegro, en la localidad de San Vicente, al oeste de la provincia de Córdoba. El Peugeot 307 en el que se trasladaban salió de la traza y volcó varias veces, quedando completamente destruido a la vera del camino.
La víctima fatal y los heridos
De acuerdo con la información brindada por la Departamental San Alberto, el automóvil era conducido por un joven de 20 años, oriundo de San Vicente, quien perdió la vida en el lugar debido a la violencia del impacto. Junto a él viajaban dos chicas de 18 años y un joven de 20, también de la misma localidad.
Los tres acompañantes fueron asistidos por servicios de emergencia y trasladados de urgencia al hospital de Villa Dolores. Presentaban múltiples lesiones y permanecen internados, con pronóstico reservado.
Peritajes para determinar las causas
Las autoridades informaron que aún se investigan las causas que derivaron en el despiste y posterior vuelco del vehículo. El siniestro ocurrió en un tramo no caminado de la Ruta S-212, donde peritos accidentológicos y personal policial realizaron las primeras actuaciones para determinar la dinámica del hecho.
Los agentes trabajaron en la zona durante la madrugada y primeras horas de la mañana para preservar el lugar y recolectar evidencia que permita esclarecer qué originó la pérdida de control del automóvil. (El Doce)