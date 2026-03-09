Un preso cayó de un tercer piso del Hospital Central de Mendoza al intentar escapar y murió

Un episodio ocurrido durante la madrugada del domingo en Mendoza terminó con la muerte de un interno que intentó escapar del pabellón judicial del Hospital Central. El hombre cayó desde el tercer piso del edificio cuando intentaba huir por una ventana del sector donde se alojan personas privadas de la libertad que requieren atención médica.

El fallecido fue identificado como Juan Marcelo Tejada Jofré, quien se encontraba internado en ese pabellón destinado exclusivamente a reclusos. El área está ubicada en el tercer nivel del hospital y cuenta con custodia policial.

De acuerdo con la información difundida por la Agencia Noticias Argentinas, el hecho fue detectado cuando el detenido intentó descender por la fachada del edificio de Mendoza tras preparar una improvisada maniobra de escape.

Cómo fue la maniobra de escape

Según se constató durante el operativo, los reclusos habrían retirado uno de los barrotes de una ventana para abrir una vía de salida. Luego utilizaron una sábana atada como elemento para intentar bajar desde el tercer piso del hospital.

Durante esa maniobra, el interno perdió el equilibrio y cayó al vacío antes de completar la huida. En ese momento los efectivos que custodiaban el pabellón detectaron el intento de fuga y activaron el procedimiento de seguridad.

Preso fallecido en Mendoza.

Tras el impacto, el hombre fue trasladado de inmediato para recibir asistencia médica dentro del mismo centro de salud de Mendoza.

A pesar de la rápida intervención del personal sanitario, las lesiones sufridas por la caída resultaron graves. Horas después del hecho, los médicos confirmaron el fallecimiento del interno.

Otro interno también intentó escapar

Durante el procedimiento también se detectó que otro detenido intentó aprovechar la situación para abandonar el lugar. Se trata de Sebastián Leonel Rodríguez, quien habría intentado salir del hospital haciéndose pasar por un familiar de un paciente internado.

Sin embargo, el hombre fue identificado por el personal de seguridad antes de abandonar el edificio y quedó nuevamente bajo custodia.