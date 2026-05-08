Adolescente herido de arma de fuego dijo que intentaron robarle, pero dudan de su relato

Un menor de edad ingresó durante la madrugada de este viernes al Hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay con una herida compatible con un impacto de arma de fuego en la zona lumbar y se investigan las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

Según se informó, alrededor de las 4.30 se tomó conocimiento del ingreso del adolescente al nosocomio, donde recibió asistencia médica tras ser hallado lesionado en la zona urbana.

En un primer momento, el joven habría manifestado que fue víctima de un intento de robo de su bicicleta en inmediaciones de calle Rocamora, entre José Hernández y Ruiz Moreno. Sin embargo, con el avance de las averiguaciones, los investigadores detectaron inconsistencias en su relato.

Analizan cámaras y testimonios

De acuerdo a fuentes ligadas a la causa, la hipótesis inicial vinculada a un hecho de inseguridad podría ser descartada, debido a que el menor no habría podido explicar con precisión cómo sucedió el episodio.

Desde el Hospital Urquiza indicaron que la lesión fue de carácter leve, ya que el proyectil habría quedado alojado en una zona muscular subcutánea, sin afectar órganos vitales. El adolescente permanecía en observación preventiva y fuera de peligro.

Personal de la Comisaría Segunda y de la División Investigaciones trabajaba en el relevamiento de cámaras de seguridad y en la toma de testimonios para reconstruir lo sucedido y determinar el origen de la agresión.

No descartan ninguna hipótesis

Los investigadores señalaron que no se descarta ninguna línea investigativa y que se procura establecer si el hecho estaría relacionado con otras circunstancias distintas a las denunciadas inicialmente.

Fuentes cercanas a la pesquisa indicaron además que el menor habría estado vinculado recientemente a otros incidentes ocurridos en la zona céntrica, por lo que se analizaba si la lesión podría guardar relación con algún episodio previo aún no esclarecido.