Hallaron una tonelada de droga cerca del río Paraná y su valor supera los $3.500 millones

Un importante operativo antidrogas permitió secuestrar más de una tonelada de estupefacientes en una zona cercana al río Paraná, en la provincia de Misiones, en un procedimiento que se originó tras tareas de inteligencia vinculadas al ingreso ilegal de droga desde Paraguay.

La investigación fue desarrollada por especialistas de una fuerza federal, que habían obtenido información sobre un posible traslado de cargamentos narco hacia territorio argentino a través de la frontera fluvial.

Con esos datos, las autoridades desplegaron un operativo de vigilancia y control en inmediaciones del kilómetro 1726 del río Paraná, en cercanías de la localidad misionera de Puerto Rico, donde finalmente detectaron movimientos sospechosos durante la madrugada.

Cómo detectaron el cargamento

Según se informó oficialmente, desde un puesto de observación los efectivos advirtieron el desplazamiento de dos embarcaciones que navegaban aguas arriba por el río Paraná.

Cada bote llevaba dos tripulantes y, de acuerdo con la investigación, las embarcaciones cruzaron desde Paraguay hacia la costa argentina transportando numerosos bultos.

Cuando los agentes avanzaron hacia el lugar para interceptar el cargamento, los sospechosos escaparon rápidamente en una de las embarcaciones y regresaron hacia territorio paraguayo.

En la huida dejaron abandonados varios paquetes sobre la costa y otros dentro de uno de los botes utilizados para el traslado.

Secuestraron más de mil paquetes de droga

Tras asegurar la zona, las fuerzas federales realizaron la requisa de los elementos abandonados y contabilizaron un total de 1.179 paquetes de estupefacientes.

De acuerdo con el informe oficial, el cargamento superaba la tonelada de peso y tenía un valor estimado de más de 3.500 millones de pesos en el mercado ilegal.

Los investigadores señalaron que parte de la droga estaba distribuida en 28 bultos dispersos sobre la costa argentina cercana al río Paraná, mientras que otros nueve permanecían dentro de una de las embarcaciones utilizadas para el cruce.