Balearon a un motociclista para robarle la moto cuando iba a trabajar

El violento hecho ocurrió en el barrio San Isidro de La Histórica

Un violento hecho de inseguridad sacudió a la ciudad de Concepción del Uruguay, donde un motociclista fue baleado al resistirse al robo de su vehículo en el barrio San Isidro.

El episodio ocurrió en la intersección de calles Carlos Gardel y Los Geranios, cuando la víctima, un hombre de 36 años, se dirigía a su trabajo a bordo de una motocicleta Gilera VC 150 de color rojo, informó Uruguayenses.

Según las primeras informaciones, el motociclista fue interceptado por un delincuente armado que intentó sustraerle el rodado. En medio de la situación, se produjo un forcejeo cuando la víctima intentó sujetar el arma del atacante.

Fue entonces cuando el asaltante efectuó dos disparos. Uno de los proyectiles impactó en la mano derecha del hombre, provocándole una fractura.

Tras concretar el robo, el delincuente se dio a la fuga con la motocicleta en dirección a la avenida Alfonsina Storni, sin que hasta el momento haya sido detenido.

Buscaban elementos robados en allanamiento y hallaron casi tres kilos de marihuana

Un allanamiento realizado por una causa de robo derivó en el secuestro de casi tres kilos de cannabis sativa, de Concepción del Uruguay. El hallazgo de marihuana durante un allanamiento por robo sorprendió a los efectivos policiales que trabajaban este miércoles en el Barrio 100 Viviendas de Concepción del Uruguay.

Foto: Jefatura Departamental Uruguay

El procedimiento fue realizado por personal de Comisaría Primera en una vivienda ubicada en la Manzana 4, en el marco de una investigación judicial iniciada tras una denuncia reciente.

Al arribar al domicilio, los uniformados notificaron de la medida a una mujer de 34 años, quien se encontraba en la propiedad al momento del operativo. Según indicaron fuentes policiales, la requisa tenía como objetivo localizar elementos vinculados a un hecho de robo.

Foto: Jefatura Departamental Uruguay

Sin embargo, la búsqueda de los objetos denunciados arrojó resultado negativo. Durante la inspección de la finca, los efectivos encontraron una importante cantidad de material vegetal con características similares al cannabis, por lo que solicitaron la intervención de personal especializado.

Tras el hallazgo, efectivos de la División Drogas Peligrosas realizaron el correspondiente test de campo sobre la sustancia encontrada. El análisis confirmó que se trataba de Cannabis Sativa.

De acuerdo a la información oficial, el pesaje total de la droga secuestrada alcanzó los 2,955 kilogramos. La sustancia fue formalmente secuestrada por disposición de la jueza de Garantías en turno, Dra. Alejandrina Herrero.

Por el hecho, la mujer que habitaba la vivienda quedó supeditada a las actuaciones judiciales correspondientes por presunta tenencia de estupefacientes. La investigación continuó bajo las directivas de la Justicia provincial.