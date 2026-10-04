Un conductor alcoholizado chocó varios autos en Concordia y huyó en una camioneta buscada en Paraná

Un conductor de 29 años fue detenido este sábado al mediodía en Concordia, luego de chocar varios vehículos estacionados y darse a la fuga. El hombre circulaba en una Toyota Hilux blanca que tenía un pedido de secuestro vigente.

Los choques ocurrieron en la intersección de las calles Moulins y Tala. Tras lo sucedido, el conductor ignoró las reiteradas indicaciones de los policías para que detuviera la marcha.

Según informó la Policía, el control realizado al hombre registró 2,81 gramos de alcohol por litro de sangre. Además, no contaba con la documentación de la camioneta en la que se desplazaba.

La camioneta tenía un requerimiento judicial

Durante la intervención, el personal de la Comisaría Cuarta de Concordia constató que sobre el vehículo pesaba un pedido de secuestro fechado el 27 de septiembre de 2026.

La medida había sido requerida por el Juzgado de Garantías N° 3 de Paraná. La información proporcionada no detalla los motivos de ese requerimiento ni su relación con el conductor identificado durante el episodio.

El fiscal Martín Núñez dispuso el secuestro de la Toyota Hilux y la aprehensión del hombre. De esta manera, tanto la situación del conductor como la del vehículo quedaron bajo intervención judicial.

Intervino personal de Tránsito Municipal

Las actuaciones se realizaron con la colaboración de agentes de Tránsito Municipal de Concordia, que participaron del procedimiento junto con los efectivos policiales.

El parte señala que fueron varios los automóviles estacionados alcanzados por la camioneta, aunque no precisa cuántos resultaron afectados ni describe el alcance de los daños.

Tampoco se informó sobre personas lesionadas. Los datos difundidos se concentran en las colisiones, la fuga del conductor, el resultado del control de alcohol y el requerimiento judicial que tenía el rodado.