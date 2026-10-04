Patronato visita a Chacarita en un partido clave para acercarse a la permanencia

Patronato afrontará este domingo uno de los encuentros más importantes del tramo final de la Primera Nacional. Desde las 15.30 visitará a Chacarita, un rival directo en la lucha por la permanencia, con la posibilidad de ampliar la distancia que los separa en la tabla.

El equipo dirigido por Marcelo Fuentes llega después de vencer 3 a 0 a San Martín de San Juan en el estadio Presbítero Bartolomé Grella. Esa victoria le permitió afrontar el viaje con una ventaja de cuatro puntos sobre el conjunto de San Martín.

Según la información publicada por Código Patrón, el encuentro tendrá el arbitraje de Pablo Dóvalo y el Rojinegro presentaría al menos una modificación respecto del último partido. La lesión de Nahuel Genez abriría la posibilidad del regreso de Santiago Piccioni al lateral izquierdo.

Qué puede cambiar según el resultado

Una victoria dejaría a Patronato siete puntos por encima de Chacarita y representaría un paso importante hacia su objetivo. Además de sumar fuera de casa, impediría que uno de sus perseguidores recorte la diferencia en un enfrentamiento directo.

El empate mantendría los cuatro puntos de ventaja, mientras que una derrota reduciría la distancia a una sola unidad. En ese último escenario, el conjunto paranaense no caería en zona de descenso, aunque quedaría con un margen considerablemente menor.

Por eso, el resultado tendrá un peso importante en la pelea, pero no resolverá por sí solo la permanencia del Rojinegro. Después de este domingo todavía deberá afrontar otros cuatro encuentros, entre ellos nuevos cruces con equipos comprometidos en la tabla.

Fuentes apostaría a sostener la base del equipo

El entrenador buscaría mantener la estructura que respondió ante San Martín de San Juan. De no mediar otros inconvenientes o decisiones tácticas, la variante de Piccioni por Genez sería el único cambio respecto de la formación que consiguió la última victoria.

El probable equipo de Patronato sería: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Franco Meritello, Fernando Evangelista y Santiago Piccioni; Juan Salas, Augusto Picco, Juan Barinaga y Valentín Pereyra; Joaquín Barolín y Renzo Reynaga. La alineación todavía debe ser confirmada.

En la conferencia de prensa del jueves, Fuentes destacó el crecimiento colectivo y la confianza que dejó el triunfo. “No nos sentimos invencibles y sentimos que podemos ser competitivos con cualquiera”, expresó ante la consulta sobre el rendimiento de los últimos partidos.

Los compromisos que completan la temporada

El próximo desafío será el 10 de octubre, cuando Patronato reciba a Güemes en Paraná. El equipo santiagueño también está involucrado en la lucha por la permanencia y cuenta con 23 unidades, por lo que será otro enfrentamiento relevante para la parte baja de la clasificación.

Luego, el Rojinegro visitará a Tristán Suárez y recibirá a Agropecuario, que tiene 36 puntos y se encuentra apenas por encima. El cierre del torneo será como visitante frente a Atlético Rafaela, a fines de octubre.

Con ese recorrido por delante, Patronato intentará aprovechar el impulso del último triunfo para sumar en San Martín. El partido ante Chacarita puede darle una diferencia mayor para las jornadas restantes o volver más ajustada una pelea que todavía sigue abierta.